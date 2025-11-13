SADA NAVIJA ZA ALKARAZA: De Minor pobedio Frica i ostao u trci za polufinale Završnog mastersa
ALEKS de Minor je morao da pobedi Tejlor Frica kako bi ostao u igri za plasman u polufinale Završnog mastersa. Australijanac je to uspeo da uradi pošto je trijumfovao sa 7:6(3), 6:3 u grupi "Džimi Konors".
Sada će sedmi teniser sveta čekati ishod duela Karlos Alkaraz - Lorenco Muzeti. U slučaju da slavi Španac, on će biti među četiri najbolja u Torinu.
Što se meča tiče, igrači su u prvom setu razmenili po jedan brejk. Odluka kome će pripasti uvodni deo meča pala je u taj-brejku, a tu je bio bolji 26-godišnjak iz Sidneja, koji je došao do 6:1 i potom mirno priveo uvodi deo susreta kraju.
De Minor je idealno otvorio drugi set - odmah je napravio brejk. Prednost je uspeo da sačuva, bez da rivalu dozvoli da vrati izgubljeno. On je slavio posle jednog sata i 35 minuta.
Australijanac je na učinku 1-2, koliko ima i Fric. Alkaraz je na 2-0, dok Muzeti ima 1-1.
