A ZA JUBILARNI VTA MEČ... Arina Sabalenka je danas uradila ovo na Završnom turniru u Rijadu

Nije malo odigrati 500 profesionalnih mečeva. A dotle je stigla najveća zvezda beloruskog tenisa.

Foto: Profimedia

Arina Sabalenka je jubilej danas proslavila pobedivši Italijanku Jasmin Paolini sa 6:3, 6:1 u meču prvog kola grupe "Štefi Graf" na Završnom VTA turniru u Rijadu.



Meč je trajao 70 minuta.

Ovo je bio osmi međusobni duel beloruske i italijanske teniserke, a šesti trijumf Sabalenke.





Mečevi drugog kola grupe "Štefi Graf" na programu su u utorak.

Dueli prvog kola u grupi "Serena Vilijams" odigrani su u subotu. Poljakinja Iga Švjontek je pobedila Amerikanku Medison Kiz 6:1, 6:2, dok je Kazahstanka Elena Ribakina nadigrala Amerikanku Amandu Anisimovu 6:3, 6:1.

Sutra će biti odigrani mečevi drugog kola u grupi "Serena Vilijams", a sastaće se Švjontek - Ribakina i Anisimova - Kiz.





