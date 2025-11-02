Tenis

A ZA JUBILARNI VTA MEČ... Arina Sabalenka je danas uradila ovo na Završnom turniru u Rijadu

Новости онлине

02. 11. 2025. u 18:26

Nije malo odigrati 500 profesionalnih mečeva. A dotle je stigla najveća zvezda beloruskog tenisa.

Foto: Profimedia

 Arina Sabalenka je jubilej danas proslavila pobedivši Italijanku Jasmin Paolini sa 6:3, 6:1 u meču prvog kola grupe "Štefi Graf" na Završnom VTA turniru u Rijadu.


Meč je trajao 70 minuta.

Ovo je bio osmi međusobni duel beloruske i italijanske teniserke, a šesti trijumf Sabalenke.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kasnije danas u drugom meču prvog kola sastaće se Amerikanke Džesika Pegula i Koko Gof.

Mečevi drugog kola grupe "Štefi Graf" na programu su u utorak.

Dueli prvog kola u grupi "Serena Vilijams" odigrani su u subotu. Poljakinja Iga Švjontek je pobedila Amerikanku Medison Kiz 6:1, 6:2, dok je Kazahstanka Elena Ribakina nadigrala Amerikanku Amandu Anisimovu 6:3, 6:1.

Sutra će biti odigrani mečevi drugog kola u grupi "Serena Vilijams", a sastaće se Švjontek - Ribakina i Anisimova - Kiz.


Turnir u Rijadu se igra za nagradni fond od 15.500.000 dolara.
 

