"NIJE DA SE ŽALIM, ALI..." Zverev se ponovo žali - evo zašto sada

Uspeo je Aleksandar Zverev da preokrene duel sa Kamilom Ugom Karabeljom (6:7, 6:1, 7:5). Uprkos pobedi našao je zamerke Nemac.

FOTO: Tanjug/AP/Ng Han Guan

Mučio se, a kao "krivca" vidi teren na kome se igra pariski masters.

- Ne bih da budem taj koji se svake nedelje žali na nešto, ali podloga je veoma čudna. Izuzetno je spora, loptica vrlo malo odskače. Teško je kreirati dobre udarce, a čak i ako uspem – osećam da nisam nagrađen. Ako udaraš sa snažnim spinom, loptica ostaje nisko. Ako udaraš jako, gubiš na brzini, poručio je Zverev.

Trostruki grend slem finalista u borbi za četvrtfinale suočiće se sa Alehandrom Davidovičem Fokinom, koji je do treće runde došao pobedama nad miljenicima domaće publike, Valentanom Rojerom i Arturom Kazoom.

Treći teniser sveta ove sezone osvojio je samo jednu titulu, kada je slavio na turniru serije 500 u Minhenu. Još tri puta dolazio je do finala, ali poražen je u Štutgartu, Beču i na Australijan openu.

