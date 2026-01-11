SRBIN "KRIV" ZA NAJSKUPLJE KARTE NA SVETU! Cela Amerika u šoku

Ne može to da prođe bez Srbina. Iako je u pitanju događaj koji sa samom Srbijom nema veze, jedan "naš čovek" je kriv što se upravo o tom događaju - priča u celoj Americi.

U Sjedinjenim Američkim Državama daleko najpopularniji sport je američki fudbal. On, zapravo, drži prva dva mesta. Da, i to je moguće: na prvoj poziciji po interesovanju, novcu koji se u sportu "vrti" i gledanosti je profesionalna liga, NFL (noćas su se tamo desila dva nestvarna trilera na startu plej-ofa), a na drugom mestu je tzv. "koledž-fudbal", odnosno univerzitetsko nadmetanje u američkom fudbalu.

Možda to nama ovdašnjima zvuči čudno, ali... kada se vide krcati stadioni od preko 100.000 mesta (rasprodati za svaku utakmicu, kao u Alabami, recimo), kada se vide tradicije i rivalstva duga po više od 125 godina, ili kada se pogledaju zarade od 150 do 250 miliona po jednoj univerzitetskoj ekipi - godišnje, onda priča postaje malo jasnija.

Ali, čak i za Amerikance desilo se nešto frapantno u tom, koledž-sportu.

Za titulu će igrati dve potpuno neočekivane ekipe, jedna s "košarkaškog" univerziteta, a jedna koju je "stvorio Srbin".

U neverovatnom epilogu plej-ofa, koji će ući u anale američkog koledž fudbala, finale za sezonu 2025. odigraće se 19. januara u Hard Rok stadionu u Majami Gardensu i biće istorijsko: igraće domaći Majami Harikejnsi (učinak u sezoni 13-2, tek 10. nosilac u plej-ofu) i potpuno neverovatni Indijana Hužers (15-0, 1. nosilac).

Ovaj meč, koji za Amerikance deluje kao da je iz bajke, predstavlja drugi meč za titulu u eri "proširenog plej-ofa", u kome sada igra 12 timova, a nijedan stručnjak na početku sezone nije predvideo da će ishod biti takav kakav jeste. Harikejnsi, kao poslednji tim koji je ušao u plej-of (dva najslabija mesta među učesnicima daju se automatski ekipama iz prilično slabih konferencija), i Hužersi, koji su dominirali kao neporaženi favoriti, došli su do finala kroz vrlo interesantne polufinalne utakmice, ali i stvorile i istorijski presedan - a i pravu pomamu za kartama.

Naime, kao što se u Evropi godinu, dve dana ranije odredi ko će biti domaćin finala UEFA Lige šampiona, tako je Hard rok stadion Majamija određen ranije za domaćina ovosezonskog finala. I, prvi put se desilo da će za titulu igrati tim koji je i bukvalno domaćin na mestu tog susreta (Harikejnsi). A u goste stiže ekipa koju je na polufinalnom meču, "u gostima" (na neutralnom terenu, u Atlanti) bodrilo više od 60.000 gostujućih navijača - Indijana je, prosto, "odlepila" za koledž-fudbalom, u kome je čitav vek bila očajna, a do pre dve godine bila toliko loša, da nije bila među 100 najboljih ni u jednoj statističkoj kategoriji.

I, kada dođe do toga da se posle 30 godina Majami opet bori za nacionalni šampionat, i to na svom terenu, a da mu je rival najneverovatnija američka sportska priča u 21. veku, onda se desi da cene karata "eksplodiraju".

Jer, prosečna cena karata za mečeve za titulu od 2021. do 2023. bila je oko 1.300 dolara, potom je to 2004. skočilo na 1.900, zatim na dotad nezabeleženih 2.716 kada su prošle godine za trofej igrali Notr Dejm i Ohajo Stejt, ali sada je prosečna cena ulaznice potpuno nestvarnih 5.558,58 američkih dolara.

Jedan Srbin je tome "kumovao"

Poseban osvrt na veliki sportski povratak "uragana" sa Floride zaslužuje uloga Dena Radakoviča, Amerikanca srpskog porekla, inače sportskog direktora Univerziteta u Majamiju od 2021. godine. U pitanju je čovek koji je bio ključan u stvaranju uslova za uspeh Harikejnsa.

Radakovič, iskusni administrator sa prethodnim uspesima u Klemsonu i Džordžija Teku, fokusirao se na "regrutaciju" najvećih talenata, ali istovremeno i na unapređenje infrastrukture i strateško planiranje.

Njegovi napori su doveli do toga da je formiran tim od čije se odbrane "cela Amerika plaši" (za dve najveće zvezde, Bejna i Mezidora predviđa se izuzetno visok plasman na predstojećem NFL draftu), ali je povukao i ključne poteze, poput (prethodnog) angažovanja Kema Vorda, koji je bio prvi pik na minulom draftu, a onda pružio šansu "otpisanom" kvoterbeku Džordžije, Karsonu Beku, koji je mimo mnogih prognoza - "režirao" juriša ka finalu - uključujući i trčanje za tačdaun u triler pobedi nad Ol Mis Rebelsima iz Misisipija od 31:27.

Na utakmice američkog fudbala dotad očajne Indijane retko ko je dolazio, jer je košarka stvarno bila i ostala sport broj 1 na tom univerzitetu (tribine su uvek krcate i svih 17.000 mesta je popunjeno kada se igra "igra pod obručima"), ali su Signetijeve "zapaljive izjave" ipak privukle određeni broj gldalaca na prvi meč sezone 2024. "Bio sam u šoku kada sam video da su na poluvremenu - otišli sa stadiona", priznao je trener koji je potom zadivio Ameriku.

Jer, njegovi Hužersi sada tako i toliko dominiraju, predvođeni verovatnim prvim pikom na NFL draftu 2026, kvoterbekom Fernandom Mendozom, da su protiv moćne odbrane Oregon Daksa u polufinalu postigli čak 56 poena (a tek pred sam kraj primili tačdaun kojim je poraženi tim ublažio debakl na 56:22).

Veliko finale "koledž-fudbala" igraće se 19. januara, tačnije u noći između ponedeljka i utorka po našem, srednjeevropskom vremenu.

