ZVEREV PREKO ITALIJANA DO FINALA BEČA: Nemac igra protiv Sinera za drugi trofej u sezoni

ALEKSANDAR Zverev se plasirao u finale Beča, pošto je pobedio Lorenca Muzetija sa 6:4, 7:5.

FOTO: Tanjug/AP/Ng Han Guan

Nemac je tako došao u priliku da osvoji drugi trofej ove sezone, a prvi još od 20. aprila kad je trijumfvao u Minhenu.

Takođe, ima i dva finala - Australijan open i Štutgart. Nema sumnje da će učiniti sve da podigne 25. pehar u karijeri.

Trenutno 3. na ATP listi je prvi set prelomio u sedmom gemu kad je napravio brejk. Na svoj servis je bio veoma siguran i nije dozvolio rivalu nijednu priliku da ga ugrozi.

Velika borba vodila se i u drugom delu meča, ali je Zverev u 11. gemu po drugi put Italijanu oduzeo servis. Potom je bez problema odservirao za pobedu.

Koliko je Nemac odigrao dobar duel najbolje se vidi po tome što 8. teniser sveta nije imao nijednu priliku za brejk.

Zverev će u finalu igrati protiv Janika Sinera koji je sa 6:3, 6:4 savladao Aleksa de Minora.

