Tenis

JOŠ DVA KORAKA DO TITULE: Srpska teniserka gazi na turniru u Tokiju

Časlav Vuković

24. 10. 2025. u 16:40

SRPSKA teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina gaze na turniru u Tokiju. One su se u konkurenciji dublova plasirale u polufinale pošto su pobedile Nikol Melihar-Martinez i Jifan Ksu sa 6:4, 6:4.

ЈОШ ДВА КОРАКА ДО ТИТУЛЕ: Српска тенисерка гази на турниру у Токију

FOTO: G. Čvorović

U prvom setu viđeno je čak pet brejkova, ali jedan više napravile su Krunić i Danilina što im je bilo dovoljno da povedu.

Drugi set su bolje otvorile Amerikanka i Kineskinja, povele su sa 1:3, a onda je usledila serija Srpkinje i Kazahstanke od četiri gema. Uspele su da preokrenu i trijumfuju posle 76 minuta.

Krunić i Danilina će u polufinalu igrati protiv Japanke Šuko Aojame i Špankinje Kristine Bukse.

