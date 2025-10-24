JOŠ DVA KORAKA DO TITULE: Srpska teniserka gazi na turniru u Tokiju

SRPSKA teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina gaze na turniru u Tokiju. One su se u konkurenciji dublova plasirale u polufinale pošto su pobedile Nikol Melihar-Martinez i Jifan Ksu sa 6:4, 6:4.

FOTO: G. Čvorović

U prvom setu viđeno je čak pet brejkova, ali jedan više napravile su Krunić i Danilina što im je bilo dovoljno da povedu.

Drugi set su bolje otvorile Amerikanka i Kineskinja, povele su sa 1:3, a onda je usledila serija Srpkinje i Kazahstanke od četiri gema. Uspele su da preokrenu i trijumfuju posle 76 minuta.

Krunić i Danilina će u polufinalu igrati protiv Japanke Šuko Aojame i Špankinje Kristine Bukse.

