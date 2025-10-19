NIŠTA OD GLAVNOG ŽREBA: Hamad Međedović izgubio u kvalifikacijama Beča
SRPSKI teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u glavni žreb turnira u Beču, pošto je danas u drugom kolu kvalifikacija poražen od Britanca Džejkoba Firnlija sa 7:6 (11), 6:3.
Ovo je bio drugi međusobni duel ovih igrača i prvi trijumf 81. na ATP listi, koji će po završetku svih mečeva kvalifikacija saznati protivnika u prvom kolu glavnog žreba turnira u glavnom gradu Austrije.
Čini se da je prvi set koji je 64. teniser sveta izgubio u taj-brejku bio presudan za konačan ishod. Vrlo lako je ovaj deo meča mogao da bude završen drugačije, pošto je Novopazarac propustio dve set lopte na servis rivala. Nakon toga još tri u taj-brejku. Rival je sve te propuste iskoristio i došao do prednosti.
U drugom setu je ključan bio šesti gem kad je Firnli napravio brejk. Potom je bio siguran na svoj servis i trijumfovao je posle jednog sata i 43 minuta.
Glavni žreb ATP turnira u Beču igraće se od 20. do 26. oktobra za nagradni fond od 2.736.875 evra.
