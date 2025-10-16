"KORONA MI JE SPASLA KARIJERU": Američki teniser izjavom šokirao svet
MNOGO karijera stagniralo je ili se završilo zbog pojave korona virusa, a jedna je zbog pandemije i procvetala.
Reč je o Aleksu Mikelsenu (21), trenutno 36. igraču na ATP listi.
Ništa od toga ne bi bilo moguće da mu globalna zaraza nije omogućila da se potpuno posveti tenisu.
- Znao sam da sam dobar još dok sam igrao fjučerse, ali nisam se smatrao profesionalnim teniserom. Onda je došla korona i mogao sam da učim od kuće, što mi je omogućilo da igram tenis pet sati dnevno i potpuno mu se posvetim, otkrio je momak iz Kalifornije.
Nije oduvek delovalo da će ovogodišnji četvrtfinalista mastersa u Torontu dostići visine na kojima se nalazi.
- U srednjoj školi sam bio osrednji igrač, a onda sam počeo da igram čelendžere. Kao 500. na svetu ušao sam u finale i shvatio da imam potencijal. Moji roditelji su hteli da nastavim školovanje, međutim titula u Čikagu i pobeda nad Džonom Iznerom u polufinalu Njuporta učvrstili su moj profesionalni status.
Mikelsen je stizao do tri finala ATP turnira serije 250, ali na poslednjem koraku redom su ga zaustavljali Adrijan Manarino, Markos Giron i Lorenco Sonego. Najbolji rezultat na grend slemovima ostvario je plasmanom u osminu finala Australijan opena u januaru.
