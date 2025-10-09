ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković nastavlja da gazi, ostala još dva koraka do titule

NOVAK Đoković uspeo je da se plasira u polufinale turnira u Šangaju, pošto je pobedio Zizua Bergsa sa 6:3, 7:5, te je tako nastavio pohod ka trofeju koji do sad osvojio četiri puta.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Baš kao i na prethodnim mečevima i na ovom je Nole imao problema sa disanjem, posebno je to bio slučaj u prvom setu. Opet je prebrodio sve probleme i upisao je novi trijumf.

Ipak, to ga nije sprečilo da u šestom gemu napravi brejk. Već u narednom je Belgijanac imao tri prilike da vrati izgubljeno, ali srpski as je uspeo da se izvuče i povede 5:2. Ubrzo potom osvojio je set.

U drugom su teniseri dosta lakše dobijali gemove u kojima su servirali. Osvajač 24 grend slem trofeja je osvojio samo dva poena na servis protivnika tokom četiri gema, a onda je prebacio u višu brzinu.

Igrao se deveti gem kad je Đoković pokazao zašto je najbolji svih vremena. Strljivo je čekao i dočekao priliku za novi brejk.

Kad se očekivalo da neće biti problema da se duel privede kraju, usledio je loš gem za Noleta. Iskoristio je to 44. na ATP listi da vrati brejk i na taj način ostane u drugom setu.

Neverovatno, šta se dogodilo u 11. gemu. Pri rezultatu 30:30 Bergs je odigrao šest smečeva i svaki od njih je Srbin vratio, da bi na kraju Belgijanac loptu izbacio u aut. Nakon toga usledio je još jedan poen za 38-godišnjeg Beograđanina što je značilo da je napravljen novi brejk.

Za razliku od prošlog puta, Đoković je bio siguran na svoj servis, iako je opet bilo problema. Propustio je najpre dve meč lopte, potom spasao jednu brejk šansu, da bi zatim iskoristio treću priliku i trijumfovao je posle jednog sata i 52 minuta.

Novak će u narednoj fazi igrati protiv najveće senzacije turnira, tenisera iz Monaka Valentina Vašeroa koji je kao 204. na ATP listi ranije danas savladao Holgera Runea.

