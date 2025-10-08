POZNAT TERMIN! Evo kada Novak Đoković igra četvrtfinale Mastersa u Šangaju
Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, saznao je kada igra meč četvrtfinala Mastersa u Šangaju, gde mu je rival Zizu Bergs iz Belgije.
Novak Đoković će svoj meč na centralnom terenu Mastersa u Šangaju igrati tek nakon 12:30 po centralnoevropskom vremenu, s obzirom na to da je njegov duel treći po redu u četvrtak.
Teniski dan otvaraju dubl parovi Santjago Gonzales i Dejvid Pel protiv Kevina Kravica i Tima Puca, nakon čega sledi četvrtfinalni okršaj u singlu između Holgera Runea i Valentina Vašera. Tek po završetku ta dva meča, na teren će izaći i prvi reket sveta.
Podsećamo, Đoković je u osmini finala savladao Đaumea Munara posle iscrpljujuće borbe, tokom koje je imao i određenih zdravstvenih problema. Povredio se tokom meča, a takođe je imao poteškoće s disanjem usled izuzetno teških vremenskih uslova. Zbog toga nije davao izjave posle meča, niti je prisustvovao konferenciji za medije.
Dobra vest za Novaka je da su organizatori prilagodili raspored, što mu omogućava dodatno vreme za oporavak pred nastavak turnira i borbu za titulu u Šangaju.
