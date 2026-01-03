EKSKLUZIVNO SAZNAJEMO:Vučić zakazao hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost zbog nezapamćenih zločina na međunarodnoj političkoj sceni
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić zakazao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost za sutra u 10 sati u zgradi Predsedništva povodom nezapamćenih zločina na međunarodnoj političkoj sceni, saznaju "Novosti."
Uskoro opširnije
