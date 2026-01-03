EKSKLUZIVNO SAZNAJEMO:Vučić zakazao hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost zbog nezapamćenih zločina na međunarodnoj političkoj sceni

U ITALIJI se rasplamsala diskusija o zahtevima nekatolika da se uklone raspeća Isusa Hirsta iz školskih učionica. Usledile su reakcije italijanskih zvaničnika, oglasili su se premijerka Đorđa Meloni i ministri Antonio Tajani i Mateo Salvini, za njih je to neprihvatljivo. Reagovao je i Evropski sud za ljudska prava, po njima, stavljanje raspeća u učionice nije obavezan čin.