EKSKLUZIVNO SAZNAJEMO:Vučić zakazao hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost zbog nezapamćenih zločina na međunarodnoj političkoj sceni

В.Н.

03. 01. 2026. u 21:57

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić zakazao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost za sutra u 10 sati u zgradi Predsedništva povodom nezapamćenih zločina na međunarodnoj političkoj sceni, saznaju "Novosti."

ЕКСКЛУЗИВНО САЗНАЈЕМО:Вучић заказао хитну седницу Савета за националну безбедност због незапамћених злочина на међународној политичкој сцени

Novosti

Uskoro opširnije

