NI ĐOKOVIĆ NI NADAL! Rodžer Federer izabrao svog teniskog GOAT-a

Новости онлине

06. 10. 2025. u 10:21

RODžER Federer uživa u zasluženoj penziji.

Foto: Profimedia

Teniski velemajstor, iako je bio najlepši za gledanje na kraju je nekako pao u senku Rafaela Nadala i Novaka Đokovića gledajući titule na velikim takmičenjima. 

Međutim Švajcarcu to i nije teško palo, putuje svetom, pojavi se na nekom turniru, a sad je bio gost podkasta Burne Boja, nigerijskog pevača. Njih dvojica su birali GOAT-a (najvećeg svih vremena) u mnogim različitim aktivnostima. Federer je izdvojio petoricu tenisera, ali ih nije rangirao. Istakao ih je po važnosti koju su imali na njega, kao i po uticaju na njega tokom odrastanja. 

– Bio mi je potreban neko u koga ću se ugledati kada sam bio mlad. Za mene je to bio Stefan Edberg – istakao je švedskog asa koji je bio i njegov trener u jednom periodu.- Uvek je napadao na mrežu i ja sam želeo da igram kao on. Tu je i Boris Beker. Kada su igrali jedan protiv drugoga, uvek sam ih gledao.

I Edberg i Beker su igrali servis-volej, a baš je to bio Federerov stil na početku karijere. Potom ga je promenio i samo ponekad igrao tako.

Burna Boj je ovaj segment pokušao šaljivom provokacijom:

– Za mene su GOAT Serena i Venus Viliijems, znam za Naomi Osaka, ali znam i nekoga koga ti ne voliš, Rafaela Nadala!

Federer se u prvom trenutku zbunio

– Zaista. Ne, volim Rafu – odmah je dodao.

Kada mu je Burna Boj rekao „ne, ne voliš ga“, Federer se nasmejao:

– Rafa je dobar.

Potom je Federer nabrojao još tri imena.

– Pit Sampras je bio sledeći, a onda naravno Nadal i možda Đoković. Da li se sećaš njega? – razgovor je u tom trenutku potpuno prešao u šalu.

– A ti?

– Da, možda ponešto. Sve je OK – Federer je sve vreme pravio grimase, ali se videlo da je cela priča u veoma pozitivnom raspoloženju.

Na pitanje ko su mu najbolji fudbaleri, Rodžer je izabrao:

– Maradona, Zidan, Tijeri Anri su bili moji omiljeni igrači kada sam odrastao. Danas ne možete da preskočite Mesija i Ronalda. Obaraju sve rekorde - završio je Federer.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

