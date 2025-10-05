TUGA! Bivši fudbaler Crvene zvezde i Hajduka preminuo u Sjedinjenim Američkim Državama

Dragan Popović, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i Hajduka iz Splita, preminuo je krajem septembra u Americi.

Foto: Arhiva Novosti

Ovu vest je objavio splitski klub.

Dragan Popović rođen je 1. januara 1941. u Beranama. Karijeru je započeo u rodnim Beranama, tadašnjem Ivangradu, odakle je 1958. godine prešao u redove nikšićke Sutjeske.

Dres nikšićkog drugoligaša nosio je pet sezona od 1958. do 1963. godine, kada prelazi u Crvenu zvezdu gde igra jednu sezonu. Upisao je četiri utakmice i jedan gol za crveno-bele.

U Hajduk je stigao u oktobru 1964. i beli dres nosi do kraja prvenstvene sezone 1964./65. Za Hajduk je odigrao 37 utakmica i postigao 3 pogotka.

U periodu između 1965. i 1967. godine, igrao je u nižerazrednim klubovima jer je jedino sa statusom amaterskog igrača mogao da se 1967. godine nesmetano otisne u inostranstvo i karijeru nastavi "preko bare". Sant Luisu iz SAD-a je pristupio 1967. godine.

Dva puta je biran za najboljeg trenera američke lige 1981. i 1983. Za izuzetne zasluge u razvoju i afirmaciji američkog fudbala uvršten je u fudbalsku kuću slavnih dva kluba Sent Luisa i Ročestera.