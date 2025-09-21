IZNENAĐENJE NA LEJVER KUPU: Tejlor Fric pobedio Alkaraza, prepustio mu samo pet gemova
AMERIČKI teniser Tejlor Fric pobedio je danas Španca Karlosa Alkaraza 6:3, 6:2 na Lejver kupu, koji se održava u San Francisku.
Koliko je 5. na ATP listi bio sjajan na ovom meču pokazuje činjenica da je šampionu Ju-Es opena prepustio samo gemova.
Fric nastupa za Tim sveta, dok je Alkaraz član Tima Evrope.
Argentinac Fransisko Serundolo iz Tima sveta je prethodno savladao člana Tima Evrope Danca Holgera Runea 6:3, 7:6 (7:5), dok je Australijanac Aleks de Minor bio bolji od Nemca Aleksandra Zvereva 6:1, 6:4.
Dubl Tima sveta, koji su činili Aleks de Minor i Aleks Mikelsen, trijumfovao je potom protiv Kaspera Ruda i Holgera Runea, koji su nastupili za Tim Evrope, rezultatom 6:3, 6:4.
Tim sveta trenutno vodi 9:3 protiv Tima Evrope.
Prvi Lejver kup održan je 2017. godine u Pragu.
