IZNENAĐENJE NA LEJVER KUPU: Tejlor Fric pobedio Alkaraza, prepustio mu samo pet gemova

AMERIČKI teniser Tejlor Fric pobedio je danas Španca Karlosa Alkaraza 6:3, 6:2 na Lejver kupu, koji se održava u San Francisku.

FOTO: Tanjug/AP/Jeff Chiu

Koliko je 5. na ATP listi bio sjajan na ovom meču pokazuje činjenica da je šampionu Ju-Es opena prepustio samo gemova.

Fric nastupa za Tim sveta, dok je Alkaraz član Tima Evrope.

Argentinac Fransisko Serundolo iz Tima sveta je prethodno savladao člana Tima Evrope Danca Holgera Runea 6:3, 7:6 (7:5), dok je Australijanac Aleks de Minor bio bolji od Nemca Aleksandra Zvereva 6:1, 6:4.

Dubl Tima sveta, koji su činili Aleks de Minor i Aleks Mikelsen, trijumfovao je potom protiv Kaspera Ruda i Holgera Runea, koji su nastupili za Tim Evrope, rezultatom 6:3, 6:4.

Tim sveta trenutno vodi 9:3 protiv Tima Evrope.

Prvi Lejver kup održan je 2017. godine u Pragu.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

