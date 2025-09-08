KARLOS ALKARAZ OSVOJIO JU-ES OPEN! Španac pregazio Sinera za šestu grend slem titulu

Španski teniser Karlos Alkaraz novi je šampion Ju-Es opena i od danas će ponovo biti prvi na ATP listi, pošto je sinoć u finalu pobedio branioca titule Italijana Janika Sinera rezultatom 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Foto AP

Meč je trajao dva sata i 44 minuta. Bio je ovo 15. međusobni duel dva tenisera i 10 pobeda za Alkaraza.

Španski teniser je trijumfom na Ju-Es openu došao do šeste grend slem titule, druge u Njujorku, a po dve ima i na Rolan Garosu i Vimbldonu.

Siner je drugi put poražen u finalima grend slem turnira i ostao je na četiri osvojene titule. Alkaraz i Siner će od danas zameniti mesta na ATP listi, pa će tako Španac ponovo biti prvi teniser sveta, dok će Italijan biti na drugoj poziciji.

Španski teniser je osvajanjem Ju-Es opena zaradio pet miliona dolara i 2.000 bodova za ATP listu, dok je Siner učešćem u finalu dobio 2,5 miliona dolara i 1.300 bodova.