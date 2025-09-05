"TO MI JE SLOMILO SRCE" Nakon razvoda od Ane Ivanović oglasio se Švajnštajger i poručio OVO
NEKADAŠNjI suprug Ane Ivanović, Bastijan Švajnštajger izašao je u javnost i otvorio dušu.
Proslavljeni nemački fudbaler nedavno se razveo od srpske teniserke, a nakon poraza reprezentacije Nemačke na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo (2:0) slomljen je izašao u javnost.
Švajnštajger koji sadaradi kao stručni konsultant za nemački TV kanal ARD uključio se u program uživo sa stadiona u Slovačkoj i izneo svoje utiske.
- Moram da razmislim kada sam poslednji put video nemačke navijače da zvižde svojim igračima i teraju ih. To mi je slomilo srce veoma, veoma mnogo - rekao je utučeni Švajnštajger.
Istakao je da je Nemačka bila potpuno nemoćna na ovoj utakmici.
- Žao mi je... Ali ni u jednom trenutku utakmice nisam verovao da ćemo pobediti. Ovo je težak korak unazad. Bili smo stvarno loši. Nismo imali dobra dodavnja, nismo predstavljali nikakvu opasnost. Govor tela posle 0:1 je odmah nestao. Ako želite da osvojite bilo šta, morate da pokažete otpornost - dodao je proslavljeni nemački fudbaler.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
BRUKA! Srbija pokradena na Evrobasketu kao niko!
05. 09. 2025. u 14:59
UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Iz penala ubio golmana! (VIDEO)
05. 09. 2025. u 15:51
DRAMA NA MARAKANI! Crvena zvezda stopirala transfer u "minut do 12"
05. 09. 2025. u 11:33
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
BRUKA! Srbija pokradena na Evrobasketu kao niko!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, došlo je do nokaut faze, ali pre meča Srbija - Finska ljubitelji košarke su prilično zapanjeni nekim video dokazima o tome kako su izabranici Svetislava Pešića pokradeni.
05. 09. 2025. u 14:59
"ON JE SRBIN, I TIME JE SVE REČENO" Ko je Bikovićeva bivša koja je privedena zbog DROGE? "Privlače me huligani!"
Aglaija Tarasova je privedena na moskovskom aerodromu zbog pronalaska narkotika
05. 09. 2025. u 15:39
Komentari (0)