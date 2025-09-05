Tenis

"TO MI JE SLOMILO SRCE" Nakon razvoda od Ane Ivanović oglasio se Švajnštajger i poručio OVO

Александар Илић
Aleksandar Ilić

05. 09. 2025. u 17:00

NEKADAŠNjI suprug Ane Ivanović, Bastijan Švajnštajger izašao je u javnost i otvorio dušu.

Foto: Printskrin

Proslavljeni nemački fudbaler nedavno se razveo od srpske teniserke, a nakon poraza reprezentacije Nemačke na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo (2:0) slomljen je izašao u javnost. 

 Švajnštajger koji sadaradi kao stručni konsultant za nemački TV kanal ARD uključio se u program uživo sa stadiona u Slovačkoj i izneo svoje utiske.

- Moram da razmislim kada sam poslednji put video nemačke navijače da zvižde svojim igračima i teraju ih. To mi je slomilo srce veoma, veoma mnogo - rekao je utučeni Švajnštajger.

Istakao je da je Nemačka bila potpuno nemoćna na ovoj utakmici.

- Žao mi je... Ali ni u jednom trenutku utakmice nisam verovao da ćemo pobediti. Ovo je težak korak unazad. Bili smo stvarno loši. Nismo imali dobra dodavnja, nismo predstavljali nikakvu opasnost. Govor tela posle 0:1 je odmah nestao. Ako želite da osvojite bilo šta, morate da pokažete otpornost - dodao je proslavljeni nemački fudbaler.

