ON JE GLAVNI KRIVAC! Karlos Alkaraz nije hteo da se ošiša na ćelavo, a onda je sve krenulo po zlu

Španski teniser startovao je u noći između ponedeljka i utorka na ovogodišnjem Ju-Es openu.

Foto AP

Njegov prvi rival bio je domaći teniser Rejli Opelka.Trenutno drugi teniser sveta potpuno je šokirao sve pošto se ošišao skoro na ćelavo.

Ljubitelji tenisa, navikli su na njegovu prepoznatljivu frizuru, pa su bili prilično iznenađeni velikom promenom.

Posle meča Karlos je otkrio kako je neplanirano došlo do promene imidža.

- Prilično drugačije! Eto, smatrao sam da mi je kosa prilično duga, čak i pre turnira sam želeo da se ošišam. Odjednom, brat je samo... Imao je nekih nedaumica sa mašinicom i samo me je ošišao! Jedini način da se sve to popravi je bilo da se ošišam skroz. I, eto, došli smo do ove frizure. Da budem iskren, nije loše! (smeh).

Upitan je i zašto ga je brat ošišao tako.

- Njujork je predaleko za Viktora (njegovog frizera), pa eto...

Potom je dobio i sugestiju da i u Njujorku ima profesionalaca...

- Nisam neko ko brine o kosi toliko. Više vidim kada raste i u nekoliko dana bude ok. Samo se desilo, eto!

Dotakao se i reakcija.

- Pokazao sam novu frizuru i nema tu mnogo dublje priče. Nekim ljudima se svidelo, nekim i ne. Iskren da budem, samo se smejem kako ljudi reaguju. Tako je, kako je. Ne mogu sada ništa da promenim i zato se samo smejem svakoj reakciji.

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli