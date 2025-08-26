CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Karlos Alkaraz povukao šokantan potez na Ju-Es openu
Španski teniser Karlos Alkaras uspešno je startovao na Ju-Es open, pobedom nad Rajlijem Opelkom sa 3-0 u setovima 6:4, 7:5, 6:4.
Međutim, ono što je šokiralo teniski svet je novi stajling Španca. Alkaras je iznenadio je svojom pojavom na Ju-Es openu, promenio je svoju prepoznatvljivu frizuru, pošto se ošišao na ćelavo.
Svakako prizor koji niko nije očekivao, ali čini se da nova frizura i te kako pristaje mladom Špancu i da se mnogima sviđa.
Zbog toga je pre početka meča sa Rajlijem Opelkom (4.00) dobio pitanje zbog čega se odlučio na promenu.
- Hteo sam da budem svež za turnir, da bude nešto novo, da počnem turnir na pravi način. Mislim da ovo odgovara Ju-Es openu - rekao je Alkaras kroz osmeh.
Nakon toga dobio je kompliment od voditeljke da joj se sviđa nova frizura.
