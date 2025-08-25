"JAO, BOŽE"! Srpkinji pao mrak na oči nakon nestvarne eliminacije sa Ju-Es opena

Posle tri sata i 12 minuta drame, Olga Danilović poražena je u prvom kolu Ju-Es opena od Japanke Mojuke Učiđime rezultatom 6:7, 6:4, 6:7, nakon što je propustila čak sedam meč lopti!

Foto AP

Po završetku meča, Danilović je izjavila da joj je to verovatno jedan od najtežih poraza u karijeri.

- Uh... Je*o te, ne mogu da pričam. Mislim da mi je ovo najteži poraz ikada. OK, ovo je jedan meč, tesan, ali mi je najteže pao... Znam da nisam igrala dobro, ne moram o tome ni da pričam, ali borila sam se od početka do kraja, izvlačila drugi set, imala meč lopte... Uglavnom me brzo prođe, ali sada je baš užas, odvratan osećaj, majke mi. Imala je onaj ritern na 40-0 na liniju, pogodila je u 90 stepeni. Uvek se oseća nervoza kad je meč lopta, ali nikada nisam imala problem s tim, nikada se nisam blokirala – ali sad kao da je to bilo u pitanju. Imala je sreće u nekim trenucima, ali svaka joj čast jer je neke bitne poene odigrala bez straha. Definitivno nisam bila dobra na meč loptama, ali desi se - rekla je Danilović.

Dodala je Olga i da joj podloga na Flešing Medouzu nikako ne odgovara.

Generalno je meni brza podloga ovde na Ju-Es openu, lopta leti, previše je živo, nikada nisam uspevala dobro da se snađem. Nije do Njujorka, ne znam... Jao, Bože... Nisam ljuta, samo sam tužna. Nekada je lakše da te neko dobije 6:2, 6:2, a ovako, na poen do pobede... Proganjaće me ove meč lopte. Dug je ovaj put, ova Amerika, osećala sam da zaslužujem pobedu, ali očito – ne zaslužujem.

Na kraju, Olga kaže da je u poslednje vreme imala određenih problema sa laktom i rebrima, i zaključuje da bi to volela da sanira pre nego se upusti u sledeći turnir.