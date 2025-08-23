Tenis

TITULA ZA SRPKINJU! Aleksandra Krunić i Ana Danilina osvojile titulu u dublu na turniru u Klivlendu

Filip Milošević

23. 08. 2025. u 20:07

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina osvojile su titulu u dublu na turniru u Klivlendu, pošto su večeras u finalu savladale tajvansko-kineski par Hao-Čing Čan i Ksinju Đijang rezultatom 7:6 (7:3), 6:4.

ТИТУЛА ЗА СРПКИЊУ! Александра Крунић и Ана Данилина освојиле титулу у дублу на турниру у Кливленду

Foto: Goran Čvorović

Meč između prvih i drugih nositeljki je trajao 97 minuta. Krunićeva je osvojila ukupno osmu titulu u karijeri u dublu.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu