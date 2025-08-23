TITULA ZA SRPKINJU! Aleksandra Krunić i Ana Danilina osvojile titulu u dublu na turniru u Klivlendu
Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina osvojile su titulu u dublu na turniru u Klivlendu, pošto su večeras u finalu savladale tajvansko-kineski par Hao-Čing Čan i Ksinju Đijang rezultatom 7:6 (7:3), 6:4.
Meč između prvih i drugih nositeljki je trajao 97 minuta. Krunićeva je osvojila ukupno osmu titulu u karijeri u dublu.
