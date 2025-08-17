Tenis

TENISKI KLASIK NOVE GENERACIJE: Amerikanci će uživati u finalu Sinsinatija

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 08. 2025. u 10:08

Španski teniser Karlos Alkaraz igraće u finalu mastersa u Sinsinatiju protiv Janika Sinera pošto je noćas u polufinalu pobedio Nemca Aleksandera Zvereva rezultatom 2:0 (6:4, 6:3) za sat i 45 minuta.

ТЕНИСКИ КЛАСИК НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ: Американци ће уживати у финалу Синсинатија

Foto: Profimedia

U prvom setu Špancu je bio dovoljan jedan brejk da povede 1:0. 

Alkaraz je u drugom setu takođe prvi stigao do brejka, ali je Zverev ekspresno uzvratio. Španac zatim pravi novi brejk i tako rešava pitanje pobednika. 

Italijan Siner je ranije pobedio Francuza Terensa Atmana, 136. igrača planete,  rezultatom 2:0 (7:6(7:4)), 6:2.

Finale je na programu večeras od 21 čas po srpskom vremenu.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal