BRAVO, HAMADE: Međedović pobedio 32. tenisera sveta, sledi veoma težak izazov!

HAMAD Međedović plasirao se u 3. kolo mastersa u Sinsinatiju pošto je pobedio Talonga Grikspora sa 6:4, 7:6(3).

Foto: EPA-EFE/Liselotte Sabroe

Novopazarac je prvi put u karijeri zaigrao na ovom turniru iz serije 1.000 i odmah se domogao šesnaestine finala.

Trenutno 72. na ATP listi je u prvom setu u petom gemu napravio brejk. Propustio je dve set lopte na servis rivala, ali je treću, a prvu na svoj servis iskoristio i tako došao do prednosti.

U drugom segmentu se vodila velika borba, Međedović je spasao tri set lopta, da bi u taj-brejku odigrao sjajno. Prepustio je Holanđaninu samo tri poena i trijumfovao je posle jednog sata i 41 minut.

Međedović je u narednoj rundi igrati protiv drugog tenisera sveta, Karlosa Alkaraza koji je posle velike borbe pobedio Damira Džumhura sa 6:1, 2:6, 6:3.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

