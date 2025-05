"TUKAO ME JE I PONIŽAVAO OD PRVOG TRENINGA!" Damir Dokić je umro, ovo je ćerka Jelena rekla o njemu

Damir Dokić je umro. Ta vest je danas obišla planetu, i to ne samo zbog njega kao zasebne ličnost, već i zbog činjenice da je njegova ćerka Jelena Dokić. A upravo je ona u jednoj emisiji nagovestila kroz kakav je pakao prošla tokom igračke karijere..

FOTO: EPA

Naime, Dokićeva je u nekoliko navrata opisivala sebe kao žrtvu porodičnog nasilja, a o tome i knjigu napisala.

Što se emisije tiče, u njoj je, pored ostalog, rekla:

- Otkad sam počela da igram tenis, od prvog udarca, moj otac me je tukao. Stvari su se komplikovale i pogoršavale iza zatvorenih vrata - priča Dokićeva i nastavlja:

- I, onda ovde, kao polufinalistinja Vimbldona, sedim u igračkoj loži u suzama, pričam sa mojim ocem preko telefona i on mi kaže "Sramoto jedna, sramotiš mene i porodicu". I to zato što sam izgubila polufinale! Nije mi dozvoljeno da se vratim u hotel i da pronađem svoj način da radim bilo šta što poželim. Htela sam da spavam na ulici jer nisam mogla nazad.

Šta si onda preduzela?

- Ostala sam na Vimbldonu, čekala sam da se svi raziđu. Sakrila sam se iza jednog ćoška u igračkoj loži da bih tu spavala. Našli su me usred noći čistači, koji su dolazili da počiste - prisećala se Jelena u podkastu.

Dokumentarni film o Jeleni Dokić

Dokumentarac pod nazivom "Neuništiva" istražuje tenisku karijeru nekadašnje teniske zvezde i zlostavljanje koje je pretrpela od pomenutog oca.

Bivša australijska teniska šampionka, koja je jedno vreme nastupala i pod zastavom Srbije, ispričala je svoju životnu priču pred kamerama.

A ta priča o Dokićevoj je sada već dobro poznata. Rođena je u Jugoslaviji, a njena porodica se preselila u Australiju kada je imala 11 godina. Dok se afirmisala kao talentovana juniorka, Dokićeva je osvojila titulu na Ju-Es openu za devojke 1998. godine i Rolan Garos u dublu sa Kim Klajsters.

Osvojila je i Hopman kup 1999. godine sa Markom Filipusisom. Njen trenutak proboja došao je iste godine kada je, kao 16-godišnja kvalifikantkinja, izbacila Martinu Hingis u prvom kolu Vimbldona i stigla do četvrtfinala.

Godine 2000. dostigla je polufinale Vimbldona, što je bio njen najbolji rezultat na grend slemovima. Nakon turbulentnog perioda sredinom 2000-ih, ponovo se vratila tenisu i ostvarila bajkovitu trku do četvrtfinala na Australijskom openu 2009. godine.

Bivša teniserka je i u svojoj memoarskoj knjizi „Neuništiva“ iz 2017. godine, detaljno opisala užasno fizičko i psihičko zlostavljanje koje je pretrpela od oca.

- Otac mi je često govorio „nemoj ništa da pričaš, ćuti ili ću te ubiti“. Ja do svoje 33. godine nisam znala da se nasmejem. Ljudi često žele da budete savršeni, posebno u sportu, a to je nemoguće. Život nije savršen. Bila sam ranjiva i mislila sam da je to moja slabost. Sada sam svesna da je to moja snaga - pričala je Dokićeva svojevremeno.

