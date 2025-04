FRKA U SVETU TENISA! Rus otkrio šokantne detalje, da li je paranoja ili...

Doping skandal koji je potresao mladog Italijana Janika Sinera (23) izazvao je talas zabrinutosti među teniserima.

FOTO: Tanjug/AP

Ruski as Andrej Rubljov (27) priznao je da ga strogi antidoping sistem plaši do te mere, da iz predostrožnosti izbegava čak i najosnovnije lekove – u strahu da bi i najmanja greška mogla dovesti do suspenzije.

- Iskreno, veoma me plaši tema dopinga. Svakog dana moramo da prijavimo gde se nalazimo, a ako to zaboravimo i inspektori dođu, a nas nema – to se vodi kao prekršaj. Tri takva prekršaja znače dvogodišnju zabranu igranja, što je strašno - rekao je Rubljov.

On je dodao da je, kako vreme prolazi, sve oprezniji, pa čak i kada je bolestan, izbegava da uzme bilo kakav lek - iz straha da bi mogao da bude pozitivan na testiranju.

FOTO: Tanjug/AP/Marta Lavandier

- Sve je postalo toliko strogo da više ne smem ništa da uzmem. Ako se prehladim, ako me boli glava – ne uzimam ništa. Bojim se da će neka supstanca završiti u mom telu i da će test biti pozitivan. To je prevelik rizik - naglasio je ruski teniser.

Podsećanja radi, Janik Siner je prošle godine dva puta bio pozitivan na klostebol, zabranjenu supstancu. ITIA (Međunarodna agencija za integritet tenisa) mu je početkom februara izrekla kaznu, zbog čega je Siner propustio najveći deo sezone na šljaci, a na teren se vraća 4. maja.

