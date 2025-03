NIKO IH NE ŽELI ZA RIVALE: Kanadski teniseri briljiraju od početka godine

What a start of the year for Canadian tennis:



Auger-Aliassime:

Adelaide title

Montpellier title

Doha SFs

Dubai SFs this week*

#3 in the Race



Shapovalov:

Dallas title

Acapulco SFs this week*

#8 in the Race pic.twitter.com/FUscFun3vg — José Morgado (@josemorgado) February 28, 2025