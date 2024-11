"ĐOKOVIĆ ME JE UVEK PITAO..." Obradović šokiran Novakovom i Marejevom saradnjom

Srpski teniski stručnjak Bogdan Obradović izjavio je danas da je Novak Đoković napravio odličan potez kada je odlučio da za novog trenera angažuje Britanca Endija Mareja.

Đoković je pre dva dana odlučio da započne saradnju sa svojim dugogodišnjim rivalom i prijateljem Marejem, koji se pridružio timu srpskog tenisera u ulozi trenera.

- Ovo niko nije očekivao. Iskreno, nisam znao da Marej ima trenerske ambicije. Mislim da je ovo jedna od dobrih Novakovih ideja, da se razbudi i stvori novi motiv, sarađujući s nekim sa kim je zajednički gradio svoju karijeru, a i Marej svoju. Zajedno mogu da pokušaju da se suprotstave tim mladim momcima, koji već dolaze i možda osvoje još koju titulu - rekao je Obradović za K1.

Obradović je naveo da dugo poznaje Đokovića.

- Novak je uvek mene pitao kako mi je bilo u vojsci, na ekskurzijama. Taj deo detinjstva je on propustio, a nedostaje mu. Deo njegovog detinjstva jeste Marej. Sve što budu radili zajedno, verujem da će biti obojeno sećanjima na to vreme. Kroz tu vrstu hemije, gde sa dobrim prijateljem iz detinjstva želiš da napraviš nešto novo, mogu da postignu mnogo. Na kraju krajeva, da se druže na dnevnom nivou, provode vreme zajedno i motivišu jedan drugog - to može da bude veoma interesantno - dodao je srpski teniski trener.

Obradović je izjavio da Đoković nema nameru još da završi igračku karijeru.

- Dokaz za to je i ovo što on pokušava da nađe nekog ko će ga dodatno motivisati. On želi da živi interesantniji život, da spoji privatni život sa profesionalnim i da ostane duže u tenisu. Mislim da će ovo biti veoma interesantan period i da će Novak i Endi zajedno moći da urade mnogo. Marej je fenomen u ovom sportu, a njegova posvećenost i radna etika su izuzetno potrebni Novaku. Proveo sam nekoliko sati sa njim kada smo igrali Dejvis kup protiv Velike Britanije. Endi obožava tenis, kao i Novak.

Đoković je trenutno sedmi teniser na ATP listi.

- Kada Novak igra i kada može da odigra svoj najbolji tenis, on je odmah broj jedan. Bez obzira na bodove i matematiku, to nema nikakve veze sa Novakom. Kada on to želi, i znamo da može, on se ponovo vraća. Ima sve predispozicije za to. Sada je samo pitanje tih 'hemijskih reakcija', njegovog života, trpljenja, šta može da uradi kroz treninge, oporavak i putovanja, jer to psihološki nije lako izdržati. Ali mislim da je na putu da nađe dobro rešenje.

On je naveo da je Đoković napravio taktički vrlo pametan potez kada je odlučio da angažuje Mareja.

- Ne znam da li je on uopšte razmišljao o tome, ali čini mi se da će saradnjom s Marejem uspeti da promeni priču. Kroz Endija, zapadni mediji, naročito britanski, moći će da shvate i saznaju ko je zapravo Đoković - zaključio je Obradović za K1.

Đoković je dogovrio saradnju sa Endijem Marejem do završetka Australijan opena, a nakon toga doneće odluku o tome da li će nastaviti da sarađuju.

