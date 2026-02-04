KORONAVIRUS HAOS! Opet Italija, opet izolacija!

Najnovije vesti iz sporta - liče na one iz 2020, kada se SARS-CoV-2 virus raširio planetom, a epidemija "buknula" u Italiji.

Foto: S. B.

Milano odnosno Kortina D'Ampeco su mesto na kome se od 6. do 22. februara održavaju Olimpijske igre.

A uvod u taj sportski spektakl je - pomalo dramatičan.

Naime, četiri igrača finske hokejaške reprezentacije, koja brani zlato, razvila su simptome ozbniljnije nfekcije u noći između 3. i 4. februara, zbog čega je njihova nacionalna selekcija otkazala trening i komunikaciju sa novinarima, javlja Iltalehti.

Izolacija, kao kad se pojavio Kovid 19

Oboleli igrači i njihove "komšije" izolovani su u Olimpijskom selu, izjavila je lekarka finskog tima Maarit Valtonen.

Prema njenim rečima, postoji mogućnost da se radi o "norovirusu", vrsti virusa koja se može prenositi hranom, dodirom zaražene površine ili vazduhom, tako da je obično nemoguće pratiti izvor infekcije.

Meč sa Kanadom pod znakom pitanja

Finci "pre roka" treba da igraju s Kanađanima, tj. da pred svečano otvaranje Igara, što nije neobično - dešavaju se takvi sportski događaji i na letnjim, ne samo zimskim olimpijskim nadmetanjima. Ali, postoji problem.

Tog petog februara, što je sutra, u četvrtak, ekipa mora da ima na raspolaganju 15 igrača u polju i dva golmana. A Finci još nemaju predstavu šta im je činiti, jer ne znaju ni koliko će imati igrača na raspoalganju, no njihovi mediji javljaju da "postoji nada da će izbeći odustajanje od meča".

A šta ako nije korona, nego norovirus?

Za Kovid 19 svi već znamo kako "funkcioniše" i koliko problema može da izazove, pre svega u funkcionisanju respiratornog sistema. A i norovirus je visoko zarazan, s tim što on izaziva gastroenteritis - upalu želuca i creva. Simptomi obično uključuju mučninu, povraćanje, dijareju i grčeve u stomaku. Virus se lako širi u zatvorenim prostorima poput olimpijskog sela, gde sportisti žive u blizini jedni drugih.

Inkubacioni period obično traje 12 do 48 sati, a bolest obično traje od jednog do tri dana. Međutim, zaražene osobe mogu biti zarazne i nekoliko dana nakon oporavka i to pravi ozbiljne probleme Fincima...

Težak start za branioce zlata

Finska je osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine, ali to takmičenje nije uključivalo i igrače NHL-a. Sada, prvi put od Sočija 2014. godine, NHL hokejaši učestvuju na Zimskim olimpijskim igrama, pa Finskoj nije baš lako da opravda ambicije o novoj tiuli..

Međutim, čak i pre ove korona/norovirus frke, finski državni tim je bio pogođen teškim udarcima: kapiten Aleksandar Barkof iz Florida Pantersa izostaje zbog povrede kolena koja ga je držala van terena čitave sezone, a nema ni odličnog Patrika Lainea iz Montreal Kanadijensa, koji je bio van igre od oktobra zbog operacije..

Pomenuti zdravstveni problem dolazi u najgorem mogućem trenutku za Fince. Njihov prvi meč protiv moćne Kanade može biti ključan za njihove nade za medalju, ako ga uopšte i odigraju.

Finska se, inače, takmiči u Grupi B u kojoj su još i Slovačka, Švedska i Italija.

Sa druge strane, organizatori Igara pažljivo prate ovu situaciju, jer bilo kakva epidemija virusa u olimpijskom selu mogla bi ugroziti ne samo ostale finske hokejaše, već i druge sportiste i takmičenja.

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu