MAĐARI SU SE POGUBILI: Sava Ranđelović o tome kako su Srbi matirali Mađarsku u finalu Evropskog prvenstva

SAVA Ranđelović je preksinoć u vreloj "Beogradskoj areni" slavio svoju četvrtu evropsku titulu. I finale sa Mađarima podsetilo ga je na njegovu prvu borbu sa zlato, sa istim protivnikom, 2014. na čuvenom Marget Sigetu. "Delfini" su i tada preslišali velikog rivala.

FOTO: M. Vukadinović

- Napravili smo neverovatan rezultat, posle svega što nas je snašlo na turniru. Prvi put smo igrali po novom sistemu takmičenja. Nije bilo četvrtfinala, išlo se direktno u polufinale, tako da smo morali da pobedimo sve protivnike da bismo osigurali plasman među četiri. Nosili smo se sa tim pritiskom, pogotova što smo igrali pred domaćom publikom. Još jedan veliki rezultat za nas, stvarno smo odigrali izvanredno - naglašava za "Novosti" Sava Ranđelović.

Bek Radničkog je jedan od naših najtrofejnih vaterpolista. Osim četiri evropske krune u svojoj bogatoj riznici ima i tri olimpijska i jedno svetsko zlato. Ne računamo trijumfe u Svetskoj ligi i Svetskom kupu. I ne zna za poraz u finalu. Ipak, ovog puta bilo je dosta teških trenutaka.

- Krenulo je od mučenja sa Holandijom, pa Mandićev brutaliti protiv Španije, Jakšićev crveni karton u polufinalu sa Italijom, pa bolest... Mislim da je niko ne bio ovako režirao, pred polufinale sedam bolesnih igrača sa temperaturom i virusom, mislili smo da na duel sa Italijanima idemo bez njih. Na kraju su smogli snage da odigraju, a nije se osetilo da su bolesni u bazenu. Stvarno su podneli veliku žrtvu. Kako i ne bi, igramo pred domaćom publikom, verujem da bi svako od njih i da je bio u goroj situaciji odigrao utakmicu. Zato je rezultat stvarno veliki - podvlači Ranđelović.

Mađari su u meču odluke postigli samo sedam golova...

- Svesti jednu takvu ekipu, napadačku, na sedam golova govori kakvu smo odbranu odigrali. Od početka smo znali da je odbrana ključ našeg uspeha. Mađari nisu znali šta ih je snašlo, verujem da su se malo pogubili i zbog atmosfere. Ali, od početka do kraja utakmice mi smo se pitali, držali rezultat, kontrolisali igru. Bilo je trenutaka kada smo se mi i oni raspali, ali na kraju smo uspeli da prelomimo i odvojimo se na tri gola razlike - ističe Ranđelović.

I Savu su oduševili navijači...

- Publika nam je mnogo pomogla, bila je osmi igrač u vodi. Bili su nam dobar vetar u leđa i zahvalio bih im se na podršci. Šteta što "Arena" nema veći kapacitet, jer bi i tada bili krcata. Bilo je neverovatno - kaže Ranđelović.

Dan, dva predaha

NEMA odmora za šampiona. Moći će par dana da predahnu, a već u subotu ih očekuje nastavak Regionalne lige.

- Možemo još malo da mislimo o velikom podvigu i da slavimo,a potom da zaboravimo i da se okrenemo klupskim obavezama - primećuje Ranđelović.