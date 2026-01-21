MINHEN PRIJA SRBIMA: Nakon Partizana slavila i Zorana Arunović
Srpska strelkinja Zorana Arunović osvojila je prvo mesto na turniru "H end N kup" u Minhenu.
Arunović je u finalu pogodila 243,7 krugova, 2,2 više od drugoplasirane Letonke Agate Rasmane.
Izuzetno visok plasman ostvarila je i juniorka Ljiljana Cvetković. Ona je u kvalifikacijama vazdušnom puškom zauzela peto mesto, a potom finale završila na šestoj poziciji.
Od ostalih srpskih strelaca najbolji plasman ostvarili su Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac, koji su u svojim kategorijama puškom zauzeli 17, odnosno 19. mesto.
Tako su nakon Partizana, koji je u utorak savladao Bajern u Minhenu i srpski strelci nastavili dominaciju u ovom nemačkom gradu.
