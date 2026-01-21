Ostali sportovi

MINHEN PRIJA SRBIMA: Nakon Partizana slavila i Zorana Arunović

Танјуг

21. 01. 2026. u 18:50

Srpska strelkinja Zorana Arunović osvojila je prvo mesto na turniru "H end N kup" u Minhenu.

FOTO: AP Photo/Manish Swarup

Arunović je u finalu pogodila 243,7 krugova, 2,2 više od drugoplasirane Letonke Agate Rasmane.

Izuzetno visok plasman ostvarila je i juniorka Ljiljana Cvetković. Ona je u kvalifikacijama vazdušnom puškom zauzela peto mesto, a potom finale završila na šestoj poziciji.

Od ostalih srpskih strelaca najbolji plasman ostvarili su Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac, koji su u svojim kategorijama puškom zauzeli 17, odnosno 19. mesto.

Tako su nakon Partizana, koji je u utorak savladao Bajern u Minhenu i srpski strelci nastavili dominaciju u ovom nemačkom gradu. 

