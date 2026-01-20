Ostali sportovi

ISPAO PRVAK EVROPE U VATERPOLU! Najnovije vesti sa Evropskog prvenstva su odlične za Srbiju!

20. 01. 2026. u 19:40

Najnovije vesti sa šampionata Evrope u vaterpolu tiču se reprezentacije Srbije - i odlične su po "orlove"!

Vaterpolo reprezentacija Mađarske plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu, pošto je večeras posle peteraca pobedila selekciju Španije, branioca trona, rezultatom 15:14 u meču poslednjeg, trećeg kola grupe E.

Srbija je ovakvim raspletom sa 11 bodova u grupi E obezbedila prvo mesto, a Mađarska je drugoplasirana sa istim brojem bodova.

Španija je na trećoj poziciji u grupi sa 10 bodova, Crna Gora ima šest, Francuska tri, a Holandija ima jedan bod.


Mađarska će u polufinalu igrati protiv Grčke, dok će se Srbija sastati sa boljim iz duela između Italije i Hrvatske.


Vaterpolisti Srbije i Crne Gore sastaće se večeras od 20.30 časova u trećem kolu grupe E, prenos uživo vas čeka OVDE, dok je Francuska ranije danas savladala Holandiju sa 14:10.

20. 01. 2026. u 16:16

20. 01. 2026. u 22:56

