ISPAO PRVAK EVROPE U VATERPOLU! Najnovije vesti sa Evropskog prvenstva su odlične za Srbiju!
Najnovije vesti sa šampionata Evrope u vaterpolu tiču se reprezentacije Srbije - i odlične su po "orlove"!
Vaterpolo reprezentacija Mađarske plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu, pošto je večeras posle peteraca pobedila selekciju Španije, branioca trona, rezultatom 15:14 u meču poslednjeg, trećeg kola grupe E.
Srbija je ovakvim raspletom sa 11 bodova u grupi E obezbedila prvo mesto, a Mađarska je drugoplasirana sa istim brojem bodova.
UNIQA osiguranje - zvanično osiguranje Evropskog prvenstva u vaterpolu
UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.
Španija je na trećoj poziciji u grupi sa 10 bodova, Crna Gora ima šest, Francuska tri, a Holandija ima jedan bod.
Vaterpolisti Srbije i Crne Gore sastaće se večeras od 20.30 časova u trećem kolu grupe E, prenos uživo vas čeka OVDE, dok je Francuska ranije danas savladala Holandiju sa 14:10.
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu
Preporučujemo
SVETSKI SKANDAL! Dvoje Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?
20. 01. 2026. u 16:41
"DA, GLUV SAM..." Vejn Runi šokirao Englesku
20. 01. 2026. u 14:55
KRIZA GRAĐANA, ŠANSA ZA NORVEŽANE: Ranjena zver stiže na sever Evrope
PREDSTOJEĆI duel u Ligi šampiona između Bodo Glima i Mančester sitija na „Aspmira” stadionu donosi zanimljiv okršaj ekipa koje se nalaze u potpuno različitim formama i takmičarskim situacijama.
20. 01. 2026. u 08:24 >> 10:05
DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.
20. 01. 2026. u 16:16
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)