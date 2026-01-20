ISPAO PRVAK EVROPE U VATERPOLU! Najnovije vesti sa Evropskog prvenstva su odlične za Srbiju!

Najnovije vesti sa šampionata Evrope u vaterpolu tiču se reprezentacije Srbije - i odlične su po "orlove"!

FOTO: N. Skenderija

Vaterpolo reprezentacija Mađarske plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu, pošto je večeras posle peteraca pobedila selekciju Španije, branioca trona, rezultatom 15:14 u meču poslednjeg, trećeg kola grupe E.

Srbija je ovakvim raspletom sa 11 bodova u grupi E obezbedila prvo mesto, a Mađarska je drugoplasirana sa istim brojem bodova.

UNIQA osiguranje - zvanično osiguranje Evropskog prvenstva u vaterpolu UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

Španija je na trećoj poziciji u grupi sa 10 bodova, Crna Gora ima šest, Francuska tri, a Holandija ima jedan bod.







Vaterpolisti Srbije i Crne Gore sastaće se večeras od 20.30 časova u trećem kolu grupe E, prenos uživo vas čeka OVDE, dok je Francuska ranije danas savladala Holandiju sa 14:10.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu