ŠOK, SRBIJA IZGUBILA OD CRNE GORE! Sledi veliki derbi u polufinalu Evropskog prvenstva u vaterpolu!

Vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je od Crne Gore na Evropskom prvenstvu, a konačan rezultat od 13:15 nije uticao na ranije ustanovljenu činjenicu: naši "delfini" su osvojili prvo mesto u grupi zahvaljujući (i) ispadanju aktuelnog šampiona, Španije, pa sa čelne pozicije ulaze u polufinale. A rival će im biti pobednik meča Hrvatska - Italija, koje u sredu od 18 časova odlučuju o drugom mestu u drugoj grupi. Za preostalo mesto u finalu boriće se Grčka - Mađarska.

Imajući u vidu onakav rasplet, sa ispadanjem španske "furije" koje je obezbedilo Srbima lidersku poziciju, mnogo mirnije se ušlo u meč sa ekipom Dejana Savića, bivšeg selektora "delfina", sa kojima je osvojio sve što se moglo osvojiti.

Sa jedne strane rasterećeni Srbi, sa druge mladi, željni dokazivanja Crnogorci - bio je to recept za istinsko vaterpolo uživanje.

U njemu su vodili malo jedni, malo više drugi (naši), briljirali su i golmani na momente, ali mnogo više golgeteri. Na kraju, posle češće prednosti srpske selekcije, koja je igrački pala u trećoj deonici, odluka je pala u završnoj.

Tada ni silna isključenja crnogorskih igrača (čak četvorica nisu mogla da se vrate u baze zbog po tri 18-sekundne suspenzije) nisu omela neviđenu dramu. Jer, Srbi dugo, dugo nisu mogli ni iz jedne situacije u kojoj su bili brojčano jači da postignu gol, pa se čak u jednom trenutku od +2 došlo do -2 (srećom, "vraćen" je rezultat na semaforu na 13:14 usled uspešnog "čelendža" srpskog selektora).

A onda, u poslednjih 70-ak sekundi, rasplet: Savić je zatražio tajmaut kada su njegovi ostali s vaterpolistom više u bazenu. Iako gol nisu dali, Mandić je na drugoj strani pogodio prečku želežli da izjednači, pa je u kontri mladi Balša Vučkovi postavio konačan rezultat.

Ali, tek sada sledi "ono pravo". Rasplet u borbi za medalje.

Srbija protiv Hrvatske, ili protiv Italije. A onda - nadamo se na boljeg iz drugog polufinala, između Grka i Mađara.

Srbija - Crna Gora 13:15

32' - Brane se naši! Ali, Mandić potom pogađa prečku, još pola minuta do kraja... i Vučković daje gol! 13:15

31' - Naši, nažalost, ne koriste ni ova napad. A onda Crna Gora uspeva da izbori igrača više i na manje od minut i po do kraja njen selektor Dejan Savić traži tajmaut. Ide po pobedu.

31' - Poništen je gol Crne Gore! Ostaje 13:14 za nju, ali lopta je za Srbijju, jer su sudije pogledavši snimak ustanovile da jeste bio faul nad Dušanom Mandićem.

31' - Daje Crna Gora novi gol posle nedosuđenog prekršaja nad Mandićem, ali sudije će pregledati tu situaciju. "Izazov" je uputio naš selektor. Ako bude u pravu, poništiće se gol Crnogoraca i ostaće -1, a ako ne... biće to dva razlike.

30' - Nestvarno. Crna Gora sa sada već četvoricom "trajno" isključenih igrača - daje gol. Vodi crnogorska selekcija posle pogotka Dušana Matkovića.

30' - Nemanja Vico je fauliran, donosi to prednost Srbima. Ali, samo na 3-4 sekunde jer naši - gube loptu. Faul u napadu. Neverovatno. Nerešeno je, još 2:10 do kraja.

30' - Novi neiskorišćen napad Srbije, ali sudije nešto pokazuju... Šta? Nova akcija, bio je prekršaj, srećom.

29' - Danilo Stupar lepim lobom s desne strane izjednačava na 13:13. Još 3:10 do kraja.

29' - Ne vredi, beži lopta Srbima kada su brojčano jači. Ostaje +1, a Crna Gora u napadu (i ima trojicu igrača koji više ne mogu da uđu, zbog tri isključenja za svakog od njih).

29' - Holod em promašuje srpski gol, em Rus-koji-je-postao-Crnogorac nepropisno ometa našu kontri, pa je isključen. Još jednom Stevanović traži tajmaut.

28' - Đorđe Lazić iznova je "kriv" za 18 sekundi situacije s igračem više, jer je ponovo iznudio prekršaj za isključenje. No, naši nisu iskoristili to. Još jednom...

27' - Mladi crnogorski vaterpolista Gojković promašuje sa distance, ostaje +1 za Srbiju. Još pet minuta do kraja utakmice.

26' - Nije uspela zamisao našeg selektora, ali odmah je Đorđe Lazić iznudio još jedno isključenje. Ipak, Stupar je presekao dodavanje Srba i spasao svoju ekipu.

26' - Dobra odbrana naših omogućila im je napad za +2, a onda je iznuđen prekršaj za isključenje, posle čega selektor Srbije Uroš Stevanović traži tajmaut. Želi da iskoristi ovu priliku da se rezultatski "odlepi" naš državni tim.

25' - Sjajan gol Dušana Mandića! Fauliran, iznudio je isključenje, ali nije čekao da se postavi napad u situaciji 6-na-5, već se odmah izdigao iz vode i pogodio! 13:12

25' - Poslednja deonica je počela dobrom odbranom Radoslava Filipovića, no Crna Gora je dobila novu priliku - a onda je izvrsna odbrana "delfina" oduzela loptu suparnicima.

24' - Strahinja Gojković, naslednik Vladimir Gojkovića, bivšeg reprezentativca Srbije i Crne Gore, a onda i samostalne Crne Gore, postiže gol za egal. Još 12 sekundi za naše i... Nije postignut gol. Kraj treće četvrtine, 12:12.

24' - Mandić iz peterca vraća vođstvo Srbima, 12:11. Tajmaut traži Dejan Savić, za poslednju crnogorsku akciju u trećoj deonici.

23' - Raspucao se Mršić, sada sa distance, slanjem lopte od prečku - pogađa po drugi put gol Srbije, 11:11. Još minut i po do kraja treće deonice.

22' - Đrođe Lazić vraća prednost "delfinima" - 11:10

21' - Ne ide našima sad ni sa igračem više. A na drugoj strani bazena lep, baš lep lob Crnogoraca - nerešeno je, 10:10. Strelac je Marko Mršić.

20' - Radoslav Filipović, koji je odmenio Glušca na gou Srbije, brani šut rivala. I dalje je +1 za naše, ali "delfini" nisu skoro puna četiri minuta dali gol od velikog predaha.

18' - Dva uzastopna napada naši nisu iskoristili...

17' - Počela je treća deonica. I, bivši ruski vaterpolista, sada crnogorski reprezentativac, Dmitrij Holod, postiže gol sa centralne bekovske pozicije - 10:9.

Poluvreme, +2 za naše. Kakva borba, spektakl!

16' - Gol! Martinović koristi četvrtu od šest šansi Srbije sa igračem više, i to je 10:8 za naš državn tim.

15' - Šteta, naši su uplivali u prostor od dva metra od gola i oduzeta im je lopta, a onda je neko od "delfina" isključen tokom crnogorske kontre... Sava Ranđelović je u pitanju. A rival to ne koristi, odbranili su se izabranici selektora Uroša Stevanovića!

15' - Konačno promašaj Crnogoraca, ovoga puta sa distance. Prilika da se vrate naši na dva razlike. I potom Stupar biva isključen. Izgleda, treće? Mada, zvanična informacija je "drugo", ali... možda i nije toliko važno sada.

14' - Vasilije Martinović je opet precizan! Vode "delfini", 9:8

13' - Kakav odgovor ekipe Dejana Savića! Perković, pa Vujović, daju golove u dve uzastopne akcije i nerešeno je! 8:8

11' - Nemanja Vico kažnjava kiks crnogorske selekcije, pogađa gol rivala za povratak Srba na +2

10' - Dušan Mandić vraća prednost Srbiji razornim udarcem - 7:6, posle odbitka lopte od prečke u mrežu.

9' - Peterac za Crnogorce odmah na startu druge deonice, a 18-godišnji Strahinja Gojković to koristi - 6:6.

Kraj prve četvrtine, 6:5 za Srbiju

8' - Šteta! Isteklo je vreme za naše, pa pogodak koji su dali - nije priznat. A onda na drugoj strani terena brz pogodak Balše Vučkovića, treći ovog 20-godišnjaka na meču sa Srbijom. I, umesto da su Srbi na +3, samo je 6:5.

7' - Glušac brani šut rivala, Stupar potom ometa brzu akciju Srbije na nepropisan način i isključen je. A to odmah koriste naši za +2, Vasilije Martinović je precizan s desnog krila!

7' - Strahinja Rašović "cepa mrežu" rivala! Vodi Srbija sa 5:4

6' - Gube crnogorski igrači loptu, a onda je Sava Ranđelović neprecizan, da bi rivali - iznova brzo izgubili posed.

5' - Prvi put igrač više za Srbe, posle isključenja Stupara, a "delini" to koriste za brzu akciju, Đorđe Lazić je strelac posle uplivavanja kod desne stative - 4:4

4' - Isključen je odmah potom Jakšić, pa je crnogrska selekcija u brojčano boljoj situaciji probala do novog pogotka, no prečka najpre spasava Srbiju, a onda i odličan broj Drašovića. I onda iz trećeg pokušaja, pogodak - Strahinja Gojković za 3:4

4' - Kakav pogodak! Nikola Jakšić, kapitenski, iz velike daljine za 3:3!

4' - Igrač više za Crnu Goru, isključen je Ćuk, a odmah potom i pogodak za 2:3, Dušan Matković je precizan.

3' - Okvir gola je spasao goste u prvom pokušaju, a onda je Vasilije Martinović promašio celu metu pa Savićeva ekipa može do prvog vođstva, na drugoj strani bazena

3' - Uzvraćaju Crnogorci preko pomenutog Vučkovića, gol sa distance - 2:2

2' - "Iskupljuje" se Radomir Drašović za skrivljeni peterac. Šutira iskosa s leve strane, poslao je neodbranjiv udarac u bliži gornji ugao - 2:1.

2' - Drašović je pred golom Srbije napravio prekršaj, pa će to biti peterac za Crnogorce. Balša Vučković je izveo najstrožu kaznu - precizno, 1:1 je.

2' - Milan Glušac, naš golman, ostvaruje prvu odbranu. Dobar početak i za njega. Nažalost, nisu "delfini" to iskoristili da udvostruče prednost.

1' - Gol! Sava Ranđelović na pravom mestu posle odbitka lopte od stative - 1:0!

1' - Počelo je! Naši su osvojili loptu i imaju prvi napad

20.25 - Veliki aplauz u Areni dobio je selektor Crne Gore, trofejni stručnjak koji je sa Srbijom "pokorio planetu", Dejan Savić. A sada - himne.

20.21 - U toku je predstavljanje ekipa. Još malo pa počinje!

Uoči meča

Podsetimo, Grci su sinoć u drugom kolu grupe E druge faze savladali Italiju sa 15:13 (2:1, 4:3, 4:3, 5:6). Tada je postalo jasno da će se „azuri“ ove srede sa Hrvatima boriti za drugo mesto u grupi, koje vodi među četiri najbolje ekipe.

Protiv koga će igrati Srbija u polufinalu?

„Delfinima“ je tada postalo jasno na koga mogu u polufinalu.

Ako pobede Crnu Goru i osvoje prvo mesto za ulazak u finale, naši vaterpolisti boriće se sa Italijom ili Hrvatskom, a u slučaju poraza i pada na drugo mesto - na megdan će Grcima.

Ispao prvak Evrope!

ISPAO PRVAK EVROPE U VATERPOLU! Najnovije vesti sa Evropskog prvenstva su odlične za Srbiju!

