FRANCUSKA URADILA ONO ŠTO SRBIJA NIJE USPELA: Najnovije vesti sa Evropskog prvenstva u vaterpolu

Najnovije vesti sa šampionata Evrope u vaterpolu tiču se (i) reprezentacije Srbije.

Vaterpolo reprezentacija Francuske pobedila je danas selekciju Holandije rezultatom 14:10 (3:1, 2:2, 4:2, 5:5) u meču poslednjeg, trećeg kola grupe E Evropskog prvenstva u Beogradu.

Srbija, podsetimo, nije uspela a da savlada Holanđane u četiri četvrtine, već je posle prave drame stigla do peteraca, pa tek onda došla do trijumfa (time i ne do celog plena, kada se o maksimalnom broju bodova radi).

Ali, za razlikuod "trikolora", naši "delfini" su potom uspeli da izbore plasman u polufinale, dok o mestu s kog tamo idu večeras (uz prenos na portalu "Novosti") odlučuju u utakmici sa Crnom Gorom.

Što se tiče pomenutog uspeha Francuza, najefikasniji u njihovoj reprezentaciji bio je Tomas Vernu sa šest golova, dok je Matis Mas zabeležio tri pogotka.

U selekciji Holandije po dva gola postigli su Bilal Gbadamasi i Marnik Snel.

Vaterpolisti Srbije i Crne Gore sastaće se večeras od 20.30 časova u trećem kolu grupe E, dok će Španija i Mađarska igrati od 18 sati.

Srbija ima 11 bodova u grupi E, Španija i Mađarska po devet, Crna Gora šest, Francuska tri, a Holandija ima jedan bod.

Plasman u polufinale izboriće dve najbolje reprezentacije u grupi.



U ovoj grupi od 20.30 se sastaju Srbija i Mađarska, a prenos uživo možete da pratite na ovom linku.



Tabela grupe E: Mađarska 9 bodova, Španija 9, Srbija 8, Crna Gora 6, Holandija 1 i Francuska 0.

