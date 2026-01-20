FRANCUSKA URADILA ONO ŠTO SRBIJA NIJE USPELA: Najnovije vesti sa Evropskog prvenstva u vaterpolu
Najnovije vesti sa šampionata Evrope u vaterpolu tiču se (i) reprezentacije Srbije.
Vaterpolo reprezentacija Francuske pobedila je danas selekciju Holandije rezultatom 14:10 (3:1, 2:2, 4:2, 5:5) u meču poslednjeg, trećeg kola grupe E Evropskog prvenstva u Beogradu.
Srbija, podsetimo, nije uspela a da savlada Holanđane u četiri četvrtine, već je posle prave drame stigla do peteraca, pa tek onda došla do trijumfa (time i ne do celog plena, kada se o maksimalnom broju bodova radi).
Ali, za razlikuod "trikolora", naši "delfini" su potom uspeli da izbore plasman u polufinale, dok o mestu s kog tamo idu večeras (uz prenos na portalu "Novosti") odlučuju u utakmici sa Crnom Gorom.
UNIQA osiguranje - zvanično osiguranje Evropskog prvenstva u vaterpolu
UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.
Što se tiče pomenutog uspeha Francuza, najefikasniji u njihovoj reprezentaciji bio je Tomas Vernu sa šest golova, dok je Matis Mas zabeležio tri pogotka.
U selekciji Holandije po dva gola postigli su Bilal Gbadamasi i Marnik Snel.
Vaterpolisti Srbije i Crne Gore sastaće se večeras od 20.30 časova u trećem kolu grupe E, dok će Španija i Mađarska igrati od 18 sati.
Srbija ima 11 bodova u grupi E, Španija i Mađarska po devet, Crna Gora šest, Francuska tri, a Holandija ima jedan bod.
Plasman u polufinale izboriće dve najbolje reprezentacije u grupi.
U ovoj grupi od 20.30 se sastaju Srbija i Mađarska, a prenos uživo možete da pratite na ovom linku.
Tabela grupe E: Mađarska 9 bodova, Španija 9, Srbija 8, Crna Gora 6, Holandija 1 i Francuska 0.
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu
Preporučujemo
SVETSKI SKANDAL! Dvoje Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?
20. 01. 2026. u 16:41
"DA, GLUV SAM..." Vejn Runi šokirao Englesku
20. 01. 2026. u 14:55
KRIZA GRAĐANA, ŠANSA ZA NORVEŽANE: Ranjena zver stiže na sever Evrope
PREDSTOJEĆI duel u Ligi šampiona između Bodo Glima i Mančester sitija na „Aspmira” stadionu donosi zanimljiv okršaj ekipa koje se nalaze u potpuno različitim formama i takmičarskim situacijama.
20. 01. 2026. u 08:24 >> 10:05
DONALD TRAMP I CELA AMERIKA U ŠOKU: Ni Srbin nije sprečio najneverovatniju sportsku senzaciju svih vremena
Zamislite da od rođenja navijate za Zvezdu ili Partizan, da ste pritom rođeni na Autokomandi, da ste pored stadiona voljenog kluba i odrastali, gledali ga i navijali za njega svim srcem, ali da voljeni klub nije hteo ni da vas pogleda, čak ni da pristane da volontirate u njemu. Nešto slično se desilo jednom momku o kome danas priča cela Amerika. A čak ni Srbin koji je čudo napravio - nije uspeo da ga spreči u tome. I to pred očima cele nacije, a i Donalda Trampa, američkog predsednika, u loži.
20. 01. 2026. u 16:16
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)