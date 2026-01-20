HELENI PLIVAJU KA POSTOLJU: Vaterpolisti Grčke posle pobede nad Italijom osigurali prvo mesto u grupi F i plasman u polufinale EP u Beogradu
GRCI nikom ne praštaju na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Heleni susinoć u derbiju drugog kola grupe F druge faze nadigrali Italiju sa 15:13 i ne samo što su osigurali polufinale, nego su i zacementirali prvo mesto. A to znači da će se u petak za ulazak u finale boriti sa drugoplasiranom ekipom iz grupe E. "Delfini" večeras (20.00) igraju sa Crnogorcima, dok će se Španci i Mađari boriti za plasman među četiri najbolje ekipe na šampionatu- Pobednik grupe E sastaće se sa pobednikom sutrašnjeg duela Hrvatska - Italija.
Puleni Teodorosa Vlahosa blistaju u Beogradskoj areni, na putu ka finalu nadigrali su osim Italije i Hrvatsku i istakli su ozbiljnu kandidaturu za najsjajniju medalju. Impresionirali su i selektora "azura" Alesandra Kampanju, koji je posle meča novinarima rekao:
- Još pre prvenstva sam rekao da je Grčka spremna da osvoji zlato. Svi njihovi igrači su u najboljim godinama, imaju mnogo iskustva, igraju u važnim klubovima, tako da su jak i kompletan tim. Mi smo protiv njih dali sve od sebe: snagu, hrabrost, um i srce. Napravili smo i neke greške, bilo je i malo naivnosti u igri, koje su se mogle izbeći, ali to je deo odrastanja. Okrećemo se Hrvatima, koje možemo da pobedimo.
Da je Italijanima večerašnji (18.00) duel sa Hrvatima ključan naglašava i Framčesko Kodemi:
- I da smo pobedili Grke morali bismo da savladamo Hrvate. To će biti za nas pravo četvrtfinale, borba na sve ili ništa. Poraz od Grčke nije nas poremetio i dalje smo puni samopouzdanja.
Hrvati su i pre starta druge faze bili svesni da im je duel sa Italijanima presudan u borbi za polufinale. Selektor "barakuda" Ivica Tucak je posle meča sa Turskom istakao da je najvažnije da niko nije povređen, a potom se osvrnuo na "azure":
- Protiv Italije moramo biti mirni, hladne glave. Oni skaču po glavi, igraju takav vaterpolo. Naigrali smo se utakmica sa njima... Sada nisu u najjačem sastavu, možda je i potrebno biti oprezan, jer njihovi mlađi igrači žele pokazati da oni zaslužuju kapicu svoje reprezentacije.
Vlahos: Kontrolisali smo igru
SELEKTOR Grčke Teodoros Vlahos posle pobede nad Italijom blistao je od zadovoljstva:
- Kontrolisali smo igru od prve do poslednje sekunde i nismo dozvolili protivniku da pomisli da može nešto da izvuče iz ove utakmice. Sve je u našoj igri bilo kako treba... Sa dobrom realizacijom igrala više i dobrom odbranom možemo da pobedimo bilo kog protivnika.
