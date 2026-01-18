PONOS TRI SELA : Rukometašice i klupsko rukovodstvo Jadrana ne daju da se rukomet u opštini Mali Iđoš ugasi

ŽENSKI rukometni klub Jadran, ponos opštine, satkan od rukometašica iz tri sela, Malog Iđoša, Feketića i Lovćenca, trenutno se nalazi ni u malo zavidnom položaju. Ne samo zbog činjenice da zauzima sedmo- osmo mesto na tabeli Prve lige Vojvodine, već zato što je izgubio kontinuitet u stvaranju i okupljanju sportistkinja, jer nema omladinski pogon.

ŽRK Jadran

To potvrđuje i Peko Konjević, predsednik i osnivač kluba od pre 23 godine, koji se sa entuzijastima bori da se rukomet u opštini ne ugasi.

- Imamo samo prvu ekipu, koja se takmiči, ali smo izgubili mlađe kategorije, devojke uzrasta od 14 do 17 godina, tako da nemamo pionirke, kadetkinje i juniorke. Mlađa populacija napušta selo a mi ne možemo da dozvolimo da se klub ugasi. U tome imamo podršku opštine, koja nam pomaže i tu i tamo se nađe neki od sponzora. Članarine nikad nismo naplaćivali, pa tako nećemo ni sad- kaže Konjević.

U ekipi Jadrana trenutno trenira 20 seniorki pod nadzorom trenera Darka Mudreše, profesora fizičke kulture koji je ujedno i predavač u školi u Bačkoj Topoli.

- Gase se klubovi u Vojvodini, ženski rukomet je u ponoru. Subotica, Bajmok, Sombor, Apatin, Vrbas, Sivac, Kikinda … su u problemima i to je naša, rukometna stvarnost. Možda je rešenje na lokalnim samoupravama, da naprave sistem da se plate treneri, učitelji koji će da rade sa decom profesionalno. Svako selo je nekada imalo klub. Rukomet je okupljao mladež. Setite se devedesetih godina prošlog veka, kada je u Vojvodini bilo najviše klubova. Više nego u evropskim zemljama. Recimo samo da muški rukometni klub nemamo već dve decenije, a bili smo među boljima.

Priča o zlatnoj generaciji devojaka iz tri sela, od pre 10- 15 godina, koje su dva puta bile vicešampionke Vojvodine u mlađim kategorijama i četvrte u Srbiji, ostala je uspomena, koja međutim ne gasi nadu u bolja vremena za ženski rukomet u opštini.

- Po završetku osnovne škole, deca odlaze u gradove da nastave školovanje. Sve je manje mladih. Aktuelnu ekipu čine naše devojke iz tri sela, koje žive, rade ili studiraju u gradu. Rukomet igraju amaterski, iz ljubavi prema sportu i rodnom selu. Dolaze vikendom na utakmice u sportsku salu u Feketić i tako pomažu klubu i meštanima da uživaju u sportskom takmičenju i priredbama- zaključio je Konjević.