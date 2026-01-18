"MOLIM ZVEZDU I PARTIZAN..." Aleksandar Vučić o rukometašima Srbije, Nikoli Jokiću i aktuelnom trenutku srpskog sporta
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić gostovao je na Informer TV gde je govorio o raznim temama, a jedna od njih bio je i rukomet, odnosno pobeda Srbije nad Nemačkom na Evropskom prvenstvu.
Predsednik se zahvalio rukometašima na istorijskom uspehu i pobedi nad "Pancerima".
- Super su igrali ti mladići. Hvala im za ogromnu radost. Pobediti Nemačku je velika sreća i radost za naš narod. Biće teško i protiv Austrije. Da budemo uz njih. Sada se vidi da smo na dobrom putu, i radujem se što će naredna takmičenja doneti odlične rezultate našem narodu. Konačno se rukomet vraća u Srbiju, vraća kući - rekao je on i dodao:
- Verujem da ćemo čekati još mnogo dobrih rezultata i u košarci. Molim i Zvezdu i Partizan da daju sve svoje igrače za ove "prozore", kako se to naziva. Da pobedimo Tursku, da ne ugrozimo odlazak na svetsko prvenstvo. Ja verujem i u Nikolu Jokića i verujem da možemo uzeti zlatnu medalju uprkos tome što će biti 3 ili 4 jake reprezentacije. Sve što možemo uložićemo da i na tom polju koje nije uvek najvažnije suštinski, ali koje je simbol ponosa i dostojanstva našem narodu, ostvarimo najbolje rezultate.
- I mnogo dobrih želja za naše vaterpoliste. Šta god uradili večeras, oni su nas toliko puta obradovali, trostruki olimpijski prvaci, beskrajno im hvala za sve što su učinili za našu zemlju - zaključio je Vučić.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
