Ostali sportovi

"MOLIM ZVEZDU I PARTIZAN..." Aleksandar Vučić o rukometašima Srbije, Nikoli Jokiću i aktuelnom trenutku srpskog sporta

Новости онлајн

18. 01. 2026. u 14:07

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić gostovao je na Informer TV gde je govorio o raznim temama, a jedna od njih bio je i rukomet, odnosno pobeda Srbije nad Nemačkom na Evropskom prvenstvu.

МОЛИМ ЗВЕЗДУ И ПАРТИЗАН... Александар Вучић о рукометашима Србије, Николи Јокићу и актуелном тренутку српског спорта

Foto: Printscreen

Predsednik se zahvalio rukometašima na istorijskom uspehu i pobedi nad "Pancerima".

-  Super su igrali ti mladići. Hvala im za ogromnu radost. Pobediti Nemačku je velika sreća i radost za naš narod. Biće teško i protiv Austrije. Da budemo uz njih. Sada se vidi da smo na dobrom putu, i radujem se što će naredna takmičenja doneti odlične rezultate našem narodu. Konačno se rukomet vraća u Srbiju, vraća kući - rekao je on i dodao: 

- Verujem da ćemo čekati još mnogo dobrih rezultata i u košarci. Molim i Zvezdu i Partizan da daju sve svoje igrače za ove "prozore", kako se to naziva. Da pobedimo Tursku, da ne ugrozimo odlazak na svetsko prvenstvo. Ja verujem i u Nikolu Jokića i verujem da možemo uzeti zlatnu medalju uprkos tome što će biti 3 ili 4 jake reprezentacije. Sve što možemo uložićemo da i na tom polju koje nije uvek najvažnije suštinski, ali koje je simbol ponosa i dostojanstva našem narodu, ostvarimo najbolje rezultate.  

- I mnogo dobrih želja za naše vaterpoliste. Šta god uradili večeras, oni su nas toliko puta obradovali, trostruki olimpijski prvaci, beskrajno im hvala za sve što su učinili za našu zemlju - zaključio je Vučić.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

UZNEMIRENI SMO, LJUDI SE PLAŠE Ispovesti ljudi sa Grenlanda: Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara
Svet

0 0

"UZNEMIRENI SMO, LjUDI SE PLAŠE" Ispovesti ljudi sa Grenlanda: "Kolonija smo pod Danskom, ovo bi bio prelazak pod novog gospodara"

KADA je američki predsednik Donald Tramp prvi put izjavio da namerava da uzme Grenland, ljudi koji žive na najvećem ostrvu na svetu su se smejali ili su ga ignorisali. Nekoliko godina kasnije, strah je zamenio smeh, posebno kada su Tramp i njegovi saradnici saopštili da se aktivno razmatra ponuda za kupovinu teritorije koja vekovima pripada Danskoj, pa čak i da, ako je potrebno, ostrvo preuzmu silom.

18. 01. 2026. u 07:34

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!