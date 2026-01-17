VEČNI KLASIK ZA MEDALJU: Vaterpoliste Srbije pobeda nad Mađarima vodi u polufinale Evropskog prenstva u Beogradu

ULOG je polufinale Evropskog prvenstva. U "Beogradskoj areni" sutrašnji (20.30) sudar vaterpolista Srbije i Mađarske u derbiju kola grupe E druge faze šampionata Starog kontinenta biće više od spektakla. Pobednik može da počne da pravi taktiku za završne borbe za medalju, poraženi ima još jednu šansu, u utorak, da izbori plasman među četiri najbolje ekipe u Evropi.

- Svi govore o sistemu takmičenja, da nemamo pravo na kiks, ali za nas je ovo četvrtfinalna utakmica. Jasno nam je da pobedom ostvarujemo prolazak u polufinale. Znamo šta nosi, ali ne igramo prvi put ovakve utakmice, tako da verujem da ćemo biti spremni - ističe Nikola Dedović.

U ovom trenutku Mađari su za nijansu u povoljnijoj poziciji, jer imaju bod više u odnosu na "delfine". Olimpijske pobednike pobeda i sa peteraca vodi u polufinale. A ako gube, onda neka padnu posle peteraca, jer u tom slučaju i dalje sami odlučuju o svojoj sudbini. Ali, "delfini" ne žele da se bave kalkulacijama, sada misle samo na Mađare i kako da ih nadmudre. Zato im je preksinoćni duel sa Francuzima (14:10) poslužio da se što bolje pripreme za velikog rivala.

- Za nas je večerašnja utakmica - četvrtfinalna. Sa Mađarima smo se poslednjih godina više puta sastajali.Pamtimo poraz iz Zagreba, kada su nas eliminisali u četvrfinalu EP 2024, i Singapura, gde su nas prošle godine pobedili u polufinalu SP. Dužnici su nam i pokušaćemo da ih pobedimo i plasiramo se u polufinale. Oni su vrhunska ekipa, brzi su, oslanjaju se na kontranapad. Imaju mlade igrače uz nekoliko iskusnijih vaterpolista. Očekujem dobar meč i našu pobedu, bez skormnosti - optimista je Viktor Rašović.

Mađari od kada je kormilo preuzeo Žolt Varga su dosta uspešniji od naših igrača, ne zaboravlja se i težak poraz na EP 2022. u Splitu - 7:16.

- Oni su veoma agresivni, veoma motivisani, ali do nas je da se što bolje pripremimo, organizujemo i da probamo da uradimo isti posao kao protiv Francuza. Za nas je najbitnije da odigramo jako dobru odbranu, iz koje crpimo svu snagu i koristimo za napad. Odlično se poznajemo, godinama igramo jedni protiv drugih, tako da znamo njihov kvalitet - podvlači Dedović.

I Viktor Rašović naglašava da tajni nema, da su veoma motivisani i nada se da se neće ponoviti neki raniji mečevi.

- Očekujem svakako drugačiji meč u odnosu na onaj iz Singapura. Ovo je nov vaterpolo, po novim pravilima, sad koliko će biti golova ne znam, nadam se da ćemo primiti manje golova od njih. Znamo dobro koliko je utakmica bitna. Protiv Francuza smo odlično odigrali odbranu, što nam je jako bitno, jer na tom segmentu gradimo našu igru. Verujem da ćemo i večeras biti dobri u odbrani - smatra mlađi Rašović.

Obojicu raduje što je Dušana Mandiću istekla suspenzija..

- Manda je najbolji igrač na svetu, nadam se da ćemo ponovo biti svi na okupu. To je ogroman plus za nas, verujem da će i on biti motivisan da igra protiv svojih saigrača iz Ferencvaroša - kaže Dedović.

Slično razmišlja i Rašović:

- Znači će nam mnogo njegov povratak. Imati takvog igrača u ekipi je nepocenjivo.

Očekuje se da Arena bude ispunjena do poslednjeg mesta, najavljen je i dolazak mađarskih navijača...

- Mislim da smo privilegovani, što imamo mogućnost da igramo u našem gradu, u našoj državi, pred našom publikom, koja je igrač više za nas. Voleo bih da Arena bude puna i da zajedno ostvarimo rezultat koji svi priželjkujemo - naglasio je Dedović.

Nikola slavljenik

SLAVILO se juče u taboru naše reprezentacije. Kapiten Nikola Jakšić oduvao je 29.svećicu. Sigurno da bi jedan od najboljih bekova sveta bio najsrećniji kada bi kao poklon dobio pobedu nad Mađarima i plasman u polufinale. Slavljenik je bio i pre 10 godina, a tada se posle nedelju dana radovao evropskom zlatu.

Novak uz "delfine"

VATERPOLISTE je obradovao i Novak Đoković, koji im je poslao podršku iz Melburna.

- Hvala, Noletu na tome. Doneo nam je jednom sreću, preneo je svoju energiju na nas na Olimpijskim igrama u Parizu, nadamo se da će biti i ovaj put - zahvalan je Dedović.

Varga: Znamo dobro Srbiju

SELEKTOR Mađarske Žolt Varga se posle meča sa Holandijom (16:11), osvrnuo i na današnji duel sa Srbijom:

- Znamo Srbiju. Reč je o olimpijskom šampionu i odličnoj ekipi. Uradićemo sve što možemo da pobedimo "delfine".

