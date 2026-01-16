SRBIJA JURIŠA KA POLUFINALU: "Delfini" pokazali snagu protiv Francuske na Evropskom prvenstvu (FOTO)

SRBIJA je nastavila sa sjajnim igrama na Evropskom prvenstvu u vaterpolu koje se održava u Beogradu. "Delfini" su u prvoj utakmici druge faze pobedili Francusku sa 14:10 (4:2, 5:2, 3:2, 2:4).

Izabranici Uroša Stevanović su sporije ušli u utakmicu što je rival iskoristio i poveo sa 1:2. Ipak, brzo se naša selekcija konsolidovala i serijom 6:0 je otišla na velikih 7:2.

Upravo se sa vođstvom od pet razlike otišlo na pauzu - 9:4. Ništa se nije promenilo ni u trećoj četvrtini. Nastavili su "delfini" sa dobrom igrom.

Našoj selekciji je malo popustila koncentracija u četvrtoj četvrtini, ali jedino što je rival uspeo da uradi je da smanji razliku.

Vredi pomenuti da je Srbija i ovaj meč odigrala bez jednog od najboljih igrača Dušana Mandića koji je odradio drugi meč suspenzije.

"Delfini" sad u novoformiranoj grupi E zauzimaju drugo mesto sa osam bodova. Ispred je Mađarska sa devet, dok trećeplasirana Španija ima šest.

Upravo bi sledeći meč Srbije i Mađarske mogao da bude presudan u borbi za polufinale. Taj duel igra se u nedelju od 20.30 u "Beogradskoj areni".

Četvrta četvrtina: Srbija - Francuska 14:10

32' - Ktaj utakmice!

31' - Kakva bomba Viktora Rašovića i tačka na ovu utakmicu.

28' - Opet je Srbija imala dva igrača više i opet gol. Strelac je bio kapiten naše reprezentacije Nikola Jakšić.

26' - Još jednom Francuska pogađa, ovog putaje to uradio Tomas Vernu. Ipak, i dalje je prednost izabranika Uroša Stevanovića velika.

25' - Poslednji period počinje pogotkom "trikolora". Srbija je imala igrača više, ali ga nije iskoristila.

Treća četvrtina: Srbija - Francuska 12:6

24' - Odakle je ovo bilo! Kao iz topa je opalio Nikola Dedović i probio je mrežu protivnika. Smanjuju Francuzi nakon pogotka sa pet metara.

22' - Odličnu utakmicu igra Drašović. Još jednom je pogodio i Srbija ide na velikih +6 - 11:5.

21' - Dva igrača više imali su "delfini" i to se iskoristio. Drugi put je precizan bio Radomir Drašović - 10:5.

19' - Prvi gol u trećoj četvrtini postigao je Tomas Vernu. Opet je iz daljine šutirao i uspeo je da savlada Glušca - 9:5.

17' - Obe reprezentacije nisu realizovale prvi napad na startu drugog poluvremena. Srbija je potom imala igrača više, ali nije bila precizna.

Druga četvrtina: Srbija - Francuska 9:4

16' - Iz daljine je potegao Nikola Lukić i pogodio je mrežu rivala. Veliku prednost imaju "delfini" posle prvog poluvremena.

15' - Još jedan gol postižu Francuzi. Iz velike daljine je šutirao Tomas Vernu i bio je precizan. Uzvaća Srbija pogotkom Nikole Jakšića - 8:4.

14' - Roman Marion Vernu je postigao gol i prekinuo seriju Srbije. Ovo je prvi gol "trikolora" u drugoj četvrtini.

13' - Nemanja Vico se izborio za dobru poziciju i pogodio je sa dva metra. Tajm-aut je morao da zatraži selektor Francuske.

12' - Nije Rašović iskoristio peterac, ali je u nastavku akcije postigao novi gol, drugi na ovoj utakmici i iskupio se za promašaj sa pet metara - 6:2

11' - Prvi gol u drugom periodu postiže Radormi Drašović. Dobra odbrana Srbije se nastavlja.

Prva četvrtina: Srbija - Francuska 4:2

8' - Drugi put na utakmici je gol postigao Ćuk i naša reprezentacija je napravila seriju 3:0, te sa dva gola razlike ide na odmor.

6' - Srbija koristi igrača više. Strahinja Rašović je pogodio. Bitno je da se za sad dobro realizuje igrač više.

4' - "Trikolori" su preokrenuli i za sad dobro odolevaju favorizovanom protivniku. Vredi pomenuti da ni na ovoj utakmici nema Dušana Mandića koji odrađuje još jedan meč suspenzije.

3' - Povela je Srbija. Imala je naša selekcija dva igrača više, a u strelce se upisao Miloš Ćuk. Izjednačila je Francuska.

2' - Francuzi su dobili peterac, ali Milan Glušac je zaustavio udarac rivala. Prošla su dva minuta, ali golova nema.

1' - Odbranila se Srbija u prvom napadu. Ni "delfini" nisu realizovali svoj prvi napad.

Uoči meča:

Izabranici Uroša Stevanovića su neočekivano teško pobedili Holandiju nakon peteraca, ali su u nastavku takmičenja pokazali sjajnu igru u duelima sa Španijom i Izraelom, te su u drugu fazu nadmetanja preneli pet bodova.

Sa druge strane, "trikolori" su bez bodova i sve osim pobede Srbije predstavljalo bi ogromno iznenađenje.

Ove dve selekcije su poslednji meč odigrale 11. januara prošle godine kad je naš nacionalni tim trijumfovao sa 18:12.

Podsetimo, u grupi E lider je Mađarska sa devet bodova, Španija ima šest, a Srbija pet, s tim što "delfini" imaju meč manje od obe pomenute reprezentacije.

