MORAMO DA POBEDIMO: Rukometaši svesni da sutra u drugom kolu grupe A EP u Herningu moraju da nadmaše sebe protiv Nemačke

SUTRA je nov dan. Rukometaši više nemaju izbora na EP u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Ukoliko žele da igraju drugu rundu "orlovi" posle startnog poraza od Španije moraju u subotu (20.30) u drugom kolu grupe A u Herningu da iznenade velikog favorita Nemačku i da u ponedeljak (18.00) savladaju neugodnu Austriju.

Foto: Profimedia

- Nezadovoljni smo kako smo igrali protiv Španije, poraz je bio bolan, ali u subotu je nova utakmica, imamo još dva meča u grupu, još je sve u našim rukama. Ako želimo da izborimo drugu fazu moramo da pobedimo Nemačku. Sigurno je da ćemo se spremiti dobora, verujem nas i verujem da možemo da slavimo. Biće teško, ali to je sport, gledamo samo pozitivno i verujemo u najbolje. Nemci imaju dobre šutere, pivotmene, imaju dobru tranziciju, moramo ih zaustaviti, moramo da igramo kao u drugom poluvremenu protiv Španije - ističe za RTS Vladimir Cupara.

Naši igrači priznaju da se protiv Španaca nisu držali dogovora i zato se nadaju da će igrati bolje protiv veoma snažne Nemačke. "Pancere" predvode Kron, Cerbe, Gol, Volf...

- Loše smo počeli protiv Španaca i to nas je koštalo pobede. Zašto smo u meč ušli bojažljivo ne znamo, kao da nismo verovali u to šta smo radili na pripremama na startu meča. Tek kada smo počeli da verujemo krenuli smo da smanjujemo minus od pet golova, ali protiv ekipa kao što je preiskusna Španija teško je napraviti preokret. Protiv Nemaca treba da igramo kao u drugom poluvremenu sa "furijom", da se dobro pripremimo i možemo da pobedimo sa tri gola razlike - naglašava za RSS Darko Đukić.

I Lazar Kukić nije krio razočarenje što su odigrali slabo prvo poluvreme protiv Španije. Svestan je i da moraju da igraju mnogo bolje u nastavku prvenstva...

- Na nama je da reagujemo, da pokažemo kvalitet, da probamo da pobedimo. Protiv Nemaca moramo da pokažemo veću želju, borbu, da manje grešimo i koristimo zicere kako bismo im parirali - pričao je novinarima srednji bek Srbije.

Vanja Ilić je posle duela sa Špancima naglasio da moraju da se skupe svi zajedno, jer ništa nije gotovo.

- Znamo koliko je Nemačka kvalitetna, ali verujemo sebe i ako odigramo bolje nego u drugom poluvremenu protiv Španije možemo da izvučemo dobar rezultat - podvlači levo krilo Srbije.

Milosavljev: Nemamo šta da izgubimo

GOLMAN "orlova" Dejan Milosavljev je novinarimo posle meča sa Španijom naglasio da su svi podbacili i da nisu ispoštovali dogovor iz svlačionice...

- Nemamo šta da izgubimo protiv Nemaca. Moramo da porbamo da uradimo nemoguće, da dobijemo boljeg od nas - kaže Milosavljev.