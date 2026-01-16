Ostali sportovi

BEOGRAD GOST UBLJANKI: U subotu i nedelju se nastavlja šampionat u Superligi Srbije

Slobodan Krstović

16. 01. 2026. u 22:28

PAUZA je završne, odbojkašice nastavljaju borbu za bodove. U subotu će se odigrati samo jedan meč, Ub će dočekati Beograd. U nedelju su tri meča, a najzanimljiviji meč je u Užicu, gde će Jedinstvo ugostiti šampiona, ekipu Železničara.

БЕОГРАД ГОСТ УБЉАНКИ: У суботу и недељу се наставља шампионат у Суперлиги Србије

CEV (ilustracija)

PAROVI 12. kola Superlige za odbojkašica, subota: Ub - Beograd (17.00). Nedelja: Leskovac - TENT (18.00), Crvena zvezda - Spartak SU (29.00), Jedinstvo UŽ. - Železničar (19.00). Sreda, 21. januar: Partizan - Jedinstvo SP (20.00). Sreda, 28. januar: Srem - Radnički (19.30).

TABELA: TENT 11 pobeda, Jedinstvo SP 9, Ub 8, Radnički 8, Železničar 7, Jedinstvo UŽ 7, Partizan 6, C. zvezda 4, Srem 2, Beograd 2, Leskovac 1, Spartak 1.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VEČNI KLASIK ZA MEDALJU: Vaterpoliste Srbije pobeda nad Mađarima vodi u polufinale Evropskog prenstva u Beogradu
Ostali sportovi

0 0

VEČNI KLASIK ZA MEDALJU: Vaterpoliste Srbije pobeda nad Mađarima vodi u polufinale Evropskog prenstva u Beogradu

ULOG je polufinale Evropskog prvenstva. U "Beogradskoj areni" sutrašnji (20.30) sudar vaterpolista Srbije i Mađarske u derbiju kola grupe E druge faze šampionata Starog kontinenta biće više od spektakla. Pobednik može da počne da pravi taktiku za završne borbe za medalju, poraženi ima još jednu šansu, u utorak, da izbori plasman među četiri najbolje ekipe u Evropi.

17. 01. 2026. u 20:16

Politika
Tenis
Fudbal
Opelo se obavlja i nad grešnicima, ali nad ovim ljudima nikako

"Opelo se obavlja i nad grešnicima, ali nad ovim ljudima nikako"