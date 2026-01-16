BEOGRAD GOST UBLJANKI: U subotu i nedelju se nastavlja šampionat u Superligi Srbije
PAUZA je završne, odbojkašice nastavljaju borbu za bodove. U subotu će se odigrati samo jedan meč, Ub će dočekati Beograd. U nedelju su tri meča, a najzanimljiviji meč je u Užicu, gde će Jedinstvo ugostiti šampiona, ekipu Železničara.
PAROVI 12. kola Superlige za odbojkašica, subota: Ub - Beograd (17.00). Nedelja: Leskovac - TENT (18.00), Crvena zvezda - Spartak SU (29.00), Jedinstvo UŽ. - Železničar (19.00). Sreda, 21. januar: Partizan - Jedinstvo SP (20.00). Sreda, 28. januar: Srem - Radnički (19.30).
TABELA: TENT 11 pobeda, Jedinstvo SP 9, Ub 8, Radnički 8, Železničar 7, Jedinstvo UŽ 7, Partizan 6, C. zvezda 4, Srem 2, Beograd 2, Leskovac 1, Spartak 1.
Preporučujemo
NEOČEKIVAN KIKS ARSENALA: "Tobdžije" propustile veliku priliku da ozbiljno pobegnu Sitiju
17. 01. 2026. u 21:24
DO TRIJUMFA POSLE PREOKRETA : Fudbaleri Vojvodine pobedili Levski iz Sofije
17. 01. 2026. u 21:13
ŠPANIJA LAKO SA AUSTRIJOM: Pobeda "furije" ne odgovara rukometašima Srbije
17. 01. 2026. u 20:28
POVRATAK NA VRH ILI JOŠ JEDAN NEPRIJATAN UDARAC? PSŽ traži reakciju protiv neugodnih doga na "Parku prinčeva“
Pariz sen Žermen će u petak uveče imati priliku da se bar privremeno vrati na prvo mesto Lige 1, ali zadatak nije ni malo jednostavan jer u prestonicu stiže uvek opasni Lil.
16. 01. 2026. u 07:30
AUSTRALIJAN OPEN, NAJNOVIJE VESTI: Rodžer Federer "sahranio" Novaka Đokovića
Najnovije vesti iz tenisa tiču se Australijan opena.
15. 01. 2026. u 20:15
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)