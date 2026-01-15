DONETA ZVANIČNA ODLUKA! Promenjen termin meča Srbija - Francuska, evo kada igraju "delfini"
SRBIJA drugu fazu Evropskog prvenstva nastavlja protiv Francuske, a meč je dobio drugi termin odigravanja, saopšteno je danas.
Došlo je do promene u satnici meča druge faze Evropskog prvenstva između vaterpolista Srbije i Francuske.
Prema zvaničnom saopštenju LEN-a, susret će se igrati u petak od 20.30, umesto u prvobitno planiranih 15.30.
Ovakvo pomeranje u večernji termin nije neočekivano, s obzirom na uobičajenu praksu da se raspored takmičenja prilagođava potrebama domaćina.
UNIQA osiguranje - zvanično osiguranje Evropskog prvenstva u vaterpolu
UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.
