Ostali sportovi

DONETA ZVANIČNA ODLUKA! Promenjen termin meča Srbija - Francuska, evo kada igraju "delfini"

Александар Илић
Aleksandar Ilić

15. 01. 2026. u 11:54

SRBIJA drugu fazu Evropskog prvenstva nastavlja protiv Francuske, a meč je dobio drugi termin odigravanja, saopšteno je danas.

ДОНЕТА ЗВАНИЧНА ОДЛУКА! Промењен термин меча Србија - Француска, ево када играју делфини

FOTO: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

Došlo je do promene u satnici meča druge faze Evropskog prvenstva između vaterpolista Srbije i Francuske. 

Prema zvaničnom saopštenju LEN-a, susret će se igrati u petak od 20.30, umesto u prvobitno planiranih 15.30.

Ovakvo pomeranje u večernji termin nije neočekivano, s obzirom na uobičajenu praksu da se raspored takmičenja prilagođava potrebama domaćina.

UNIQA osiguranje - zvanično osiguranje Evropskog prvenstva u vaterpolu

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

BONUS VIDEO: TAJSON FJURI EKSKLUZIVNO ZA NOVOSTI: Najlepši pileći burger sam jeo u Somboru 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEĆU DA ĆUTIM O ANI: Čeda podržao pevačicu posle napada

"NEĆU DA ĆUTIM O ANI": Čeda podržao pevačicu posle napada