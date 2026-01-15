JAČANJE SARADNJE: Školski sport i Beogradski maraton udružuju snage
Cilj jačanje uloge školskog sporta i većeg uključivanja dece i mladih u najveću sportsku manifestaciju u glavnom gradu.
U prostorijama Beogradska asociiacija za školski sport, koie se nalaze u neposrednoi blizini trase Beogradskog maratona, održan IE radni sastanak između direktora Beogradski maraton Darka Habuša i generalnog sekretara i sportskog direktora BAŠS Momčila Stanoikovića.
Tokom sastanka razgovarano IE o unapredenju saradnie zmedu dve organizacije sa ciljem jačanja uloge školskog sporta i većeg uključivanja dece i mladih u naįveću sportsku manifestaciju u glavnom gradu. Poseban akcenat stavljien je na zajedničke aktivnosti koje će biti realizovane tokom 2026 godine.
U planu su inicijative vezane za naqradivanie najuspešnijh sportista - školaraca Beograda, kao aktivnije učešće učenika osnovnih i srednjih škola u trkama u okviru Beogradskog maratona pre svega u trci na 10 kilometara, ali i u atraktivnim štafetnim disciplinama, prilagodenim mlađim uzrastima.
Sagovornici su se saglasili da ovakva saradnja predstavlja važan korak ka promociji zdravih stilova života, sportskih vrednosti i stvaranja navike redovnog bavlįenja fizičkom aktivnošću kod dece i mladih.
Zajednički cilj je da Beogradski maraton postane još otvoreniji i pristupačnij školskoj populaciji, kao i da školski sport dobije dodatnu vidljivost kroz jednu od najprepoznatījïvijih sportskih manifestacia u regionu.
