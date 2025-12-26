Ostali sportovi

VOJVODINA ILI RADNIČKI: Odbojkaši Spartaka sutra će saznati s kim će se 1.marta iduće godine sastati u finalu Kupa Srbije

Slobodan Krstović

26. 12. 2025. u 12:45

ODBOJKAŠI Vojvodine u revanš meču polufinala Kupa Srbije sutra (18.00) u Novom Sadu dočekuju Radnički. Branilac trofeja je u prvom meču slavio sa 3:2, tako da se očekuje žestoka borba do poslednje lopte. Pobednik će se u finalu, 1. marta iduće godine sastati sa Spratakom, koji je eliminisao Crvenu zvezdu.

ok vojvodina

Novosađani moraju da slave sa 3:0 ili 3:1 ukoliko žele da eliminišu četu Alekse Brđovića. Ukoliko pobede sa 3:2 o finalisti će odlučivati "zlatni set" koji se igra do 15 poena. Kragujevčane svaka pobeda vodi u borbu za trofej.

