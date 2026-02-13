ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Šahtjor se prijavio da igra fudbalsku ligu Rusije

Vest da će ukrajinski Šahtjor igrati u ruskoj fudbalskoj ligi odjeknula je fudbalskim svetom kao bomba.

FOTO: Tanjug/AP

Klub, koji je glavni i najveći promoter ukrajinskih interesa u svetu, igraće pod „ruskom kapom“?! Vest je toliko neverovatna da je nemoguće poverovati. U svetlu ratnih događaja u Istočnoj Evropi, koji traju godinama, moguća su svakakva čuda, ali ovo je ipak presedan.

Međutim, nije bilo nemogućeg obrta: Šahtjor, koji će igrati u Drugoj ruskoj fudbalskoj ligi, nema nikakve veze sa pravim fudbalskim timom iz okupiranog ukrajinskog Donjecka. U Donjecku, u Ukrajini, koji trenutno drže ruske vojne snage, postoje planovi da se registruje fudbalski klub pod tim imenom i da se prijavi za učešće u drugoj diviziji ruskog prvenstva. Ukrajinci imaju svoje mišljenje o ovome, a Ukrajinski fudbalski savez je na svojoj veb stranici objavio članak u kojem se navodi da je ideja „fantazirana bolesnom maštom okupatora, koji su već počeli sa licenciranjem“.

- Predstavnici pseudo-Šahtjora već su posetili vlasti u Rusiji i dobili dozvolu da učestvuju u drugom „rangu“ ruskog fudbala sledeće sezone, potvrdili su ukrajinski izvori...

Takođe je poznato da će budžet kluba biti oko 60 miliona rubalja (nešto manje od pet i po miliona evra). Ovaj „lažni Šahtjor“ neće učestvovati u ruskom kupu zbog mogućih sankcija FIFA i UEFA. Takođe se napominje da tim planira da igra svoje domaće utakmice – ne u Donjecku, već na Krimu – koji je takođe pod kontrolom ruskih snaga.

Reakcije iz Ukrajine su ljute i oštre, ali stvarnost je sledeća: „Društvo za fizičku kulturu i sport“ pod nazivom Šahtjor, koje je prisvojilo ime legendarnog ukrajinskog kluba, osvojilo je prvo mesto u prvenstvu amaterskih timova sa okupiranih teritorija Ukrajine i, kako kažu u Rusiji, „zaslužilo pravo na viši nivo“ takmičenja.

Ukrajinski fudbalski savez (UAF) je brzo reagovao na ovo, pozivajući UEFA da odgovori na planove Moskve da sertifikuje klubove sa privremeno okupiranih teritorija za učešće u ruskim domaćim takmičenjima. UEFA je poslato pismo u kojem se ukazuje na „nezakonite planove Rusije da integriše klubove iz Donjecka i Luganska u svoja takmičenja, uprkos međunarodnom pravu, osnovnim principima UEFA i direktnim odlukama UEFA o statusu ukrajinskih klubova sa privremeno okupiranih teritorija. Tim koristi ime i identitet pravog FK Šahtjor bez ikakvog zakonskog osnova ili dozvole...“

Ukrajinci su dalje upozorili UEFA da je, u skladu sa članovima 10, 11 i 84 Statuta FIFA, UAF jedino legitimno nacionalno udruženje ovlašćeno za organizovanje aktivnosti u Ukrajini, uključujući i privremeno okupirane teritorije. U istom pismu je navedeno da je od 2026. godine klub iz privremeno okupiranog grada Donjecka pod nazivom Šahtjor registrovan za učešće u drugoj diviziji ruskog prvenstva i već je poznato da će svoje domaće utakmice igrati u Autonomnoj Republici Krim. U vezi sa tim, upozorili su Ukrajinci, „nezakonito stvoren klub“ pod nazivom Zorja iz Luganska, koji svoje utakmice igra u Belgorodu, i Frepat sa teritorije Hersonske oblasti takođe planiraju da učestvuju u ruskim domaćim takmičenjima.

- Takve akcije Rusije su deo koordinisanog političkog pokušaja da se legitimiše okupacija i izbriše identitet ukrajinskog fudbala. Omogućavanje takvih slučajeva bez odgovarajućih sankcija potkopava norme i principe UEFA...“, pismo UAF-a UEFA-i, od koje je zatraženo da istraži status i aktivnosti ovih klubova i razjasni njihov pravni položaj...

