SIJARTO POBESNEO - KIJEV PREKINUO DOTOK NAFTE: Zelenski blokadom „Družbe“ dokazao da je neprijatelj Mađarske!

UKRAJINA je blokirala isporuku nafte iz Rusije u Mađarsku preko naftovoda „Družba“ s ciljem da stvori poteškoće mađarskoj vladi pred parlamentarne izbore, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Foto: Profimedia

- Vladimir Zelenski jednostavno misli da može da oteža situaciju aktuelnoj vladi na predstojećim parlamentarnim izborima, otežavajući energetsko snabdevanje zemlje“, naveo je Sijarto, istakavši da ukrajinske vlasti na ovaj način očekuju da pomognu mađarskoj opozicionoj stranci „Tisa“, protiv koje se bori vladajuća stranka „Fides – Mađarski građanski savez“.

On je nazvao postupke Kijeva grubim mešanjem u izbore i uverio da čak i ako Ukrajina ne dozvoli obnavljanje isporuka nafte preko „Družbe“, mađarska vlada garantuje bezbednost snabdevanja energentima za sve potrošače.

Šef kijevskog režima iz političkih razloga ne dozvoljava obnavljanje isporuka ruske nafte Mađarskoj preko naftovoda „Družba“, iako za to ne postoje tehnički razlozi, dodao je on.

- Zelenski je iz političkih razloga odlučio da ne dozvoli obnavljanje isporuka nafte Mađarskoj preko naftovoda ‘Družba’, iako je naftovod tehnički u potpunosti spreman za nastavak isporuka i ne postoje nikakvi tehnički ili tehnološki razlozi koji bi tome stajali na putu - naglasio je Sijarto.

Prema rečima ministra, Kijev je dokazao neprijateljski stav i kada je mađarskog ambasadora pozvao na razgovor zbog izjave premijera Viktora Orbana da je Ukrajina neprijatelj Mađarske. Istovremeno, Sijarto je podsetio da Ukrajinci svakog dana preduzimaju nove korake koji to dokazuju.

Kremlj: Nemamo informacije o obustavi isporuka nafte

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kazao je da nema precizne informacije o prekidu isporuka nafte preko naftovoda „Družba“.

- Ne, to ne mogu da potvrdim. Treba se obratiti našem Ministarstvu energetike ili kompaniji koja obezbeđuje isporuku nafte. Ovde nemamo precizne informacije - rekao je Peskov na brifingu, odgovarajući na pitanje da li je u Kremlju poznato da je tranzit nafte obustavljen i da li su se predstavnici Mađarske i Slovačke obraćali povodom obnove izvoza nafte.

(Sputnjik)

