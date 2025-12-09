PRIPREME ZA EVROPSKO PRVENSTVO: Vaterpolistkinje Srbije vredno rade u Futogu za šampionat Staroh kontinenta u Portugaliji

U SENCI vaterpolista, devojke se u Futogu pripremaju za EP od 27. januara do 5. februara iduće godine u portugalskom Funšalu. Srpkinje su u grupi C sa Turskom, Italijom i Hrvatskom.

Foto: Profimedia

Selektor Miloš Bradić u Futogu do 14. decembra radi sa 26 devojaka, kojima će se priključiti još sedam, osam devojaka iz inostranstva.

Potom se sele u Mađarsku, gde će sparingovati sa više mađarskih klubova.

U januaru će sparingovati i sa ruskim Kirišijem, a 25. januara putuju u Portugaliju.