UŽAS: MMA borac pretukao svoju ženu - zbog greške u kuhinji!

Najnovije vesti iz sveta sporta su - užasne.

Tako se jedino i može opisati događaj koji se zbio na na prvenstvu Rusije u karateu.

Naime, u Rusiji je jedan MMA borac pretukao suprugu jer "nije oprala sudoperu kako treba".

Ruska novinska agencija RIA Novosti o tome je izvestila sledeće:

"Mlada stanovnica Omska optužila je svog supruga, Andreja, borca mešovitih borilačkih veština, da ju je pretukao zbog loše očišćene sudopere. Policija istražuje okolnosti porodičnog spora, rekla je pres-služba regionalnog Ministarstva unutrašnjih poslova za RIA Novosti.





Napisala je da je upoznala svog supruga u maju, a da su se venčali dva meseca kasnije.

Prema njenim rečima, on ju je prethodno tukao, nakon čega se izvinio i dao joj poklone. U novembru je muškarac izazvao scenu zbog prljave rerne i otišao na trening.

Kada se vratio, Elvira je već očistila šporet, ali je njen muž primetio tragove deterdženta u sudoperi, a zatim ju je napao.

Otišla je u bolnicu, gde joj je dijagnostikovan zatvoreni prelom nosa. Prema Elvirinim rečima, njen muž negira da joj je slomio nos. Ona namerava da podnese tužbu.

Služba za štampu Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije za Omsku oblast potvrdila je incident i to da se muškarac bavi borilačkim veštinama".

