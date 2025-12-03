NASTAVILI TRADICIJU USPEHA: Srpski parastonoteniseri vratili se sa tri evropska odličja iz Švedske

TRADICIJA osvajanja odličja na najvećim svetskim smotrama stonotenisera sa invaliditetom, duža od tri decenije, koliko već naši reprezentativci uspešno nastupaju na međunarodnom planu, nastavljena je i na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu, održanom u Švedskoj od 20. do 25. novembra.

S.B.

Izabranici Zlatka Keslera, saveznog selektora i trenera, u jakoj konkurenciji su osvojili tri medalje, srebrnu i dve bronzane. Uspeh vredan pažnje, tim pre što je naš nacionalni tim nastupio bez Borislave Perić- Ranković i Nade Matić, svetskih vedeta u tom sportu, koje su posle planetarne smotre lane u Parizu, završile takmičarsku, izuzetno uspešnu karijeru.

S.B.

Zlatko Kesler, selektor

- S obzirom na to da smo nastupili bez Bebe i Nade, u podmlađenom sastavu i sa nekoliko debitanata, veoma smo zadovoljni- kaže selektor Kesler.- Možda je moglo i bolje, ali žreb nam se nije otvorio… i zadovoljni smo sveukupno, jer smo celu godinu odradili po programu, ispunili plan, nastupali uspešno i osvajali bodove na međunarodnim turnirima, imali državna prvenstva u pojedinačnoj i ekipnoj konkenciji, pa Prvenstvo Vojvodine kao i redovne treninge i pripreme tokom čitave sezone. Ana Prvulović i Sanja Bogunović su svojile srebro, pod rukovodstvom trenera Srđana Tomičića, Mitar Palikuća je osvojio bronzu u pojedinačnoj konkurenciji i takođe bronzu u dublu sa Mladenom Ćirićem, pod nadzorom trenera Lazara Kurteša. Bilo je šanse za još sjajnija odličja, ali nadamo se da će sve to da nam se vrati dogodine, na Svetskom prvenstvu na Tajlandu.

Ana Zelen i Sanja Bogunović sa srebrnim odličjima

Ana Zelen ne krije zadovoljstvo osvojenim srebrom, jer je odbranila evropsku srebrnu medalju iz Šefilda 2023., u pojedinačnoj konkurenciji i u miksu sa Goranom Perlićem, bronzanu, kao i takođe evropsko srebro iz Helsinborga 2019. godine.

- Prezadovoljna sam, jer je srebro, moja četvrta medalja sa Evropskih prvenstava, došlo kao kruna rada čitave godine. U Laškom sam na elit turniru osvojila bronzanu medalju u singlu a u Poljskoj, u miks dublu sa Mitrom Palikućom, takođe bronzu, što smatram velikim uspehom. Sanja i ja smo imale zapažen nastup na Evropskom prvenstvu Švedskoj sve do finala, koje smo izgubile od rivalki iz Italije, Karlote Ragacini i Đade Rosi. Malo nas je u finalnom meču stigao i umor, ali srebrnom medaljom smo zaista prezadovoljne, ostvarile smo cilj, osvojile odličje doprinele čitavom uspehu reprezentacije Srbije- ističe Ana Zelen.

Privatna arhiva Na pobedničkom postolju, Ana Zelen i Sanja Bogunović

Sanja Bogunović je takođe prezadovoljna srebrnom medaljom, njenim prvim evropskim odličjem. Svoju prvu medalju na međunarodnim turnirima osvojila je 2019. u Poljskoj, zatim 2021. u Češkoj što su bili i prvi bodovi za Svetsku rang listu.

Privatna arhiva Sanja Bogunović i Ana Zelen u polufinalnom meču sa Slovakinjama

- Učešće na Evrpskom prvenstvu prvi put, biti deo naše reprezentacije i nastupati pod srpskom trobojkom, predivan je osćećaj. A uz sve to, došla je i medalja koju smo Ana i ja osvojile. U finalu je iskustvo bilo na strani reprezentativki Italije, ali ponosne smo što smo ostvarile cilj. Za mene lično je medalja potvrda i nagrada za sav trud i rad od starta, sa trenerima Zlatkom Keslerom, Lazarom Kurtešom i sada sa Srđanom Tomičićem kaže Bogunovićeva.

Privatna arhiva Mitar Palikuća i Mladen Ćirić

Dve bronze osvojene u Švedskoj, u pojedinačnoj konkurenciji i u dublu sa Mladenom Ćirićem, za Mitra Palikuću, našeg visoko rangiranog paraolimpijca, veliki je uspeh. Ne samo lično, nego kako kaže, čitavog srpskog nacionalnog tima, naročito posle „odlaska u sportsku penziju“ legendarne Bebe i Nade.

- Lično, ponovio sam rezultat sa Evropskog prvenstva pre dve godine u Šefildu, i zadovoljan sam činjenicom da su medalje osvojene. Međutim, ostao je žal u oba polufinalna meča, jer su nedostajale nijanse, delić koncentracije u samoj završnici. U oba polufinala izgubili smo u petom setu, 10:12. To sve govori. S druge strane, to predstavlja motiv više za dogodine. Srebro Ane i Sanje je vrhunski rezultatat, i nadam se da će u budućnosti biti deo reprezentacije i dostojna zamena Bebe i Nade. Takođe, ima nagoveštaja i među debitantima, od kojih su neki dogurali do četvrtine finala i pokazali da se možemo nadati još boljim rezultatima-rekao je Palikuća.

Ми Privatna arhiva

Mitar Palikuća sa trenerom Lazarom Kurtešom

Svetska rang lista

MITAR Palikuća je obeležio godinu na izmaku vrhunskim rezultatima, pre svega tromesečnim boravkom na poziciji lidera Svetske rang liste.

- To sam ponovio uspeh od pre osam godina, kada sam takođe proveo tri meseca na svetskom vrhu- kaže Palikuća.- Ove godine sam na međunarodnim turnirima osvojio pet medalja. Zlatnu medalju na „Elit turniru“ u Laškom, jednom od najjačih svetskih turnira, s obzirom na to da su učestvovali svi najbolji igrači. Na „čelendžeru“, takođe u Sloveniji, osvojio sam bronzu, kao i u Poljskoj bronzu, i zlato i bronzu u dublu sa Mladenom Ćirićem. Sve to pod nadzorom trenera Zlatka Keslera i Lazara Kurteša. Kesler mi je bio trener od 2016. pa do ove godine, a od januara mi je trener Lazar Kurteš. To je, rekao bih, više formalno, s obzirom na činjencu da njih dvojica zajednički rade sa celom reprezentacijom.





Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu