ČUDESAN PREOKRET SRPKINJA: Kako su naše rukometašice pobedile Španiju?

SA ivice provalije do velikog podviga. Rukometašice su na startu druge faze SP u Dortmundu bile prežaljene protiv Špankinje, kada su se uzdigle poput Feniksa i 20:26 pretvorile u fantastičnu pobedu - 31:29 (17:19). Naše dame u četvrtom kolu grupe 2 sutra (15.30) igraju sa Farskim Ostrvima.

FOTO: Tanjug/AP

Onako kako su nedavno izgubile od Španije na turniru u Bergenu, tako su juče stigle do pobeda, koja im otvara vrata četvrtfinala. Špankinje su dugo dominirale, nekoliko puta su imale i šest golova razlike i kada se učinilo da je poraz neminovan naše su zaigrale kao u transu. Na golu je briljirala Jovana Risović, Aleksandra Vukajlović je sa dva gola povukla saigračice ka podvigu, njenim primerom krenule su i kapitenka Katarina Krpež Šlezak i Jovana Skrobić i prednost crvene furije se brzo istopila. Kada je Dragana Cvijić u 55.minutu pogodila za prvo vođstvo (28:27) bilo je vidljivo da Špankinje nemaju rešenja kako da nadmudre našu odbranu, ali i kako da zaustave ubojite Srpkinje.

Izabranice Hosea Pradesa su letele po terenu, a kada je Vukajlovićeva 30 sekundi donela 31:29 počelo je veliko slavlje naših dama.

Počele su naše dobro, parirale su Špankinjama sve do 9:9, kada su ušle u kontra ritam, što su rivalke umešno kažnjavale, pa su u prvom poluvremenu imale sigurnih plus tri. Srpkinje su se u tim trenucima očajno branila, ali su zahvaljujući solidnom napadu imale, kakav takav priključak.

Krenule su Katarina i drugarice nervozno u drugom poluvremenu. Naročito, kada kod 17:19 nisu iskoristile kontru, jer je golmanka Španije Alonso zaustavila zicere Anđele Janjušević i Jovane Skrobić. Ušle su naše u "zonu sumraka", punih 12 minuta nisu postigle gol, što je Špankinjama pomoglo da se odlepe na 24:18. Post je prekinula Anđela Janjušević u 41.minutu, a onda je Aleksandra Vukajlović svim devojkama vratila veru da je podvig moguć.

Ali, samo su danas uživale u velikoj pobedi, već danas počinju da kuju taktiku za Farska Ostrva, protiv kojih bi trebalo da opravdaju ulogu favorita.

ŠPANIJA - SRBIJA 29:31 (19:17)

DVORANA: "Vestfalen" u Dortmundu. Gledalaca: 5.000. Sudije: Altmar i Horvat (Mađarska). Sedmerci: Španija 8 (6), Srbija 5 (2). Isključenja: Španija 4, Srbija 10 minuta. Crveni karton. Jovović (Srbija) u 56. minutu.

ŠPANIJA:Prades (2 odbrane), Vega 1, Gutijerez 2, Ečeverija 2, Somaza 1, Poveda 4, Lisa čapčet, So Delgado-Pinto 11 (5), Kasama 1, Fernandez 1 (1), Erauskin, Alvarez 2, Linda čepčet 1. Aroho, Beugeteze 2, Morales (7 odbrana).

SRBIJA: Risović (11 odbrana),Krpež-Šlezak 5 (1), Lazić, Tabak, Agbaba, Janjušević 2, Mitrović, Kociž 2, Jovović 7 (1), Skrobić 5, Veličković 1, Radević, Cvijić 4, Vukajlović 5, Garović, Petković (4 odbrane).

Risović: Verovale smo u trijumf

- VEROVALE smo tokom čutavog meča da možemo da pobedimo. Ponosna sam na devojke, u drugom poluvremenu smo zaigrale bolje u odbrani. Trijumf nam mnogo znači za narednu fazu. Mentalni pristup je bila drugačiji, nego u proteklom meču sa Nemicama, koje su nas pobedile sa 11 golova razlike. Pre duela dogovorile smo se u svlačionici da izađemo jako i pružimo naš maksimum. Danas moramo da se odmorimo da pripremo taktku za Farska Ostrva - istakla je sjajna golmanka Jovana Risović.

Sanja povređena

SANjA Radosavljević, levo krilo naše selekcije, nije se oporavila od povrede zgloba tako da nije mogla da igra protiv Španije. Selektor Prades morao je da zameni bolesnu Tamaru Mandić Teodorom Veličković.