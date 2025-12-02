GUSTO SITO ZA BEOGRAD: Selektor vaterpolista Uroš Stevanović saopštio spisak kandidata za Evropsko prvenstvo
NEMA predaha za vaterpoliste. U četvrtak se završava prvi deo klupske sezone, a već u petak uveče u Kragujevcu olimpijski pobednici počinju pripreme za Evropsko prvenstvo od 10. do 25. januara iduće godine u Beogradu. "Delfini" će pokušati da obraduju naciju kao 2006. i 2016, kada se šampionat Starog kontinenta igrao u srpskoj prestonici.
Selektor Uroš Stevanović na pripreme je pozvao 23 igrača. Na spisku su: Radoslav Filipović, Vladimir Mišović, Milan Glušac, Radosav Virijević, Mihajlo Gošić (golmani), Nikola Murišić, Nemanja Vico, Đorđe Lazić (centri), Sava Ranđelović, Nikola i Petar Jakšić, Radomir Drašović, Dušan Trtović, Luka Pljevančić (bekovi), Miloš Ćuk, Strahinja i Viktor Rašović, Nikola Lukić, Vasilije Martinović, Nikola Dedović, Dušan Mandić, Vuk Milojević i Luka Gladović.
Cilj naše selekcije je sigurno da se posle 2018, kada je osvojeno zlato u Barseloni, popne na pobedničko postolje u Beogradskoj areni. Od igrača koji su igrali na SP u Singapuru nisu pozvani Boris Vapenski i Lazar Dobožanov.
"Delfini" će u Kragujevcu raditi od 5. do 12. decembra, a poslednja tri dana sparingovaće sa Rumunima.
Od 14. do 24. decembra reprezentacija će biti na pripremama u Kranju. Od 26. do 29. decembra će u Atini biti zajedničke pripreme sa Grcima uz zvaničnu utakmicu 28. decembra. Prvog dana Nove godine se putuje u Trebinje na završne pripreme. Biće organizovan jak turnir na kojem će pored Srbije igrati Grčka, Italija, Mađarska, Francuska, Španija. Završetak priprema je 6.januara a dan kasnije reprezentacija ulazi u hotel u kojem će boraviti za vreme Evropskog prvenstva.
Srbija sa Španijom
Sistem takmičenja je promenjen, a u prvoj fazi vaterpolisti Srbije su u grupi sa svetskim prvakom Španijom, Holandijom i Izraelom.
