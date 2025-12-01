VREME RADI ZA NAS: Slavko Gak veruje da će vaterpolisti Novog Beograda u drugom delu sezone pokazati pravo lice

TROFEJ će dugo biti u vitrinama Novog Beograda. U to veruju vaterpolisti sa „11.aprila“, pošto su preksinoć na završanom turniru u Futogu treći put zaredom osvojili Kup Srbije. Miloš Ćuk i drugovi su posle pobede nad Radničkim (10:9) u polufinalu, u finalu nadigrali neugodni Šabac – 12:7.

foto miloš vukadinović

- Šapčani su odigrali vrhunsku utakmicu, ne zaboravimo da igraju odlično ove jeseni, da su nas nedavno u Regionalnoj ligi pobedili na našem bazenu. Znali smo da će biti teška utakmica i zbog toga nam je još draže što se vraćamo sa peharom i nadamo se da će dugo krasiti naše vitrine. U finalu smo igrali dobar vaterpolo, dobru odbranu, ali smo pre svega igrali organizovano, mirno, staloženo, u napadu iskoristili svoje šanse – pričao je posle meča Slavko Gak, koji je sa Aleksandrom Šapićem i Aleksandrom Bakićem vodio tim do novog trofeja.

U finalu su ekipe bile egal sve do sredine druge četvrtine, kada su Novobeograđani agresivno igrom u odbrani i izvanrednim napadom za 11 minuta napravili seriju 5:0 za 9:4. U tim trenucima blistao je mladi Luka Gladović.

- Nemamo mi samo Luku, već veliki broj mladih igrača. Gladović je fenomenalan momak, koji je godinu i po dana kod nas, radi fenomenalno, napreduje iz dana u dan. Za nas je njegova partija očekivana. Luka je fenomenalan momak, ali imamo i Vasilija Martinovića, Marka Dimitrijevića... Milan Glušac brani fenomenalno godinu i po dana, za mene je on najbolji golman prošle godine u evropskom vaterpolu – ističe Gak.

Legendarni vaterpolisti veruje da će Novi Beograd biti još bolji.

- Sve se u životu vrati kada dobro radite, naporno trenirate. Mislim da će ova ekipa tek pokazati u drugom delu sezone koliko vredi i da će se svako i u evropskom i domaćem takmičenju dobro zapitati kada dolazi kod nas s kim igra i da će imati velike probleme – podvlači Gak.

Ali, slavilo se samo u subotu uveče, jer već u utorak Novi Beograd u petom kolu grupe B Lige šampiona na svom bazenu dočekuje splitski Jadran. Osvajač Kupa Srbije mora da pobedi ukoliko želi da ostane u trci za drugo mesto u grupi, koje vodi u Top 8 fazu. Ne ostvari li cilj, moraće da se preseli u Evrokup.

Ćuk: Izašli iz krize

MILOŠ Ćuk je kao pravi kapiten predvodio saigrače do trofeja:

Iza nas je bio jako težak period, imali smo rezultatsku krizu, tražili smo se i tek smo na završnom turniru počeli smo da igramo kako planirali od početka sezone. Velika je stvar što smo odbranili trofej, bilo je izuzetno teško igrati protiv Šapca, ali i Radničkog u polufinalu. Uradili smo veliki posao, raduje me što smo izašli iz krize i verujem da ćemo u nastavku pobeđivati.

Ličanin: Nismo ličili na sebe

ČESTITAO bih Novom Beogradu na osvojenom trofeju, jer su pokazali da su trenutno u najboljoj formi. Ponosan na svoje igrače kako su odigrali polusezonu, koju nažalost nismo krunisali trofejom. U finalu nismo ličili na sebe, mislim da smo izgoreli u prevelikoj želji i ovo je škola za nas. Osetilo se naše neiskustvo u osvajanju trofeja, jer Novi Beograd ima više reprezentativaca, osvajača medalja, znaju kako se igraju finala. Odigrali su izuzetno pametno, disciplinovano – naglašava starteg Šapca Nemanja Ličanin.



